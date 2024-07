Kako da zaštitite akumulator od ekstremnih temperatura

Zbog visokih temperatura akumulator "stari" brže nego zimi.

Izvor: Roman Zaiets/Shutterstock

Akumulatori se najčešće kvare zimi, ali ispostavilo se da to nije zbog niskih temperatura, već uglavnom zbog zapuštenosti koje se desi tokom ljeta. Baterija koja nije pripremljena za zimu, prestaje da radi pri prvom mrazu, a stručnjaci objašnjavaju šta se događa sa akumulatorom ljeti i kako to utiče na njegov rad pri niskim temperaturama.

Ljeti automobili često stoje na suncu i toliko se zagriju da ne možete ni da ih pipnete. To znači da je vrelo ne samo u kabini, već i ispod haube. Većina vozača koji imaju loša iskustva sa akumulatorima zimi, ne mogu zamisliti da je to posljednja stvar koja će otkazati ljeti. U pravilu je to tačno, jer ljeti iz akumulatora ne treba "iscjediti" toliko energije kao na niskim temperaturama.

Međutim, tokom visokih temeperatura baterija gubi najviše potencijalne energije, jer se sa povećanjem temperature hemijske reakcije koje se odvijaju u bateriji višestruko ubrzavaju što ubrzava proces samopražnjenja - ne kao rezultat opterećenja, već kao rezultat povišene temperature. Razlika između zime i ljeta, odnosno niskih i visokih temperatura, zna da bude kobna za bateriju.

Hladna baterija ima sporije hemijske procese, pa se čini da je slabija i često joj treba više vremena da se probudi. Međutim, zahvaljujući sporijim hemijskim procesima u unutrašnjosti, duže zadržava svoju trajnost. Optimalna temperatura za bateriju je otprilike 20 stepeni Celzijusa i sa svakim smanjenjem od 10 stepeni, ti procesi se dvostruko usporavaju. Smanjuje se i njen kapacitet, ali samo teoretski, jer će u praksi ista baterija brzo vratiti nominalni kapacitet na optimalnoj temperaturi, ističu stručnjaci.

Ljeti baterija brže ''stari''

Pri visokim temperaturama baterija je odmah spremna za rad, kapacitet joj se ne smanjuje, a hemijski procesi ubrzavaju se dvostruko za svakih 10 stepeni Celzijusa više. Nažalost, to takođe uzrokuje brže propadanje baterije, tačnije, unutrašnje rešetke korodiraju.

Dakle, zbog visokih temperatura baterija ''stari'' brže nego zimi, a to se događa prije perioda jesen-zima, kada je potrebno što bolje stanje baterije. Lako, dakle, možemo da rezimiramo da se baterija zimi ''kvari" ne zato što je iscrpljena niskim temperaturama, već zato što je cijelo ljeto intenzivno radila i dotrajala, a niske temperature su je samo razotkrile i ''dotukle''.

Provjera jednom godišnje

Stanje akumulatora najbolje je provjeriti u autoservisu ili specijalizovanim radnjama, gdje električar koristi profesionalni tester akumulatora. Ako se radi o temeljnom ispitivanju, servis će zadržati bateriju 24h na punjenju i tek onda obaviti kvalitetno ispitivanje, dok ad hoc testiranja nisu merodavna.

Ono što samostalno možete da uradite, jeste da napravite sa običnim komercijalno dostupnim testerom, ali on će eventualno otkriti tek manje nedostatake, često i one bezazlene kada tester pokaže manji kapacitet, jer se automobil nije vozio duže vremena. Bez profesionalne opreme, teško je uočiti oštećenje ćelija ili meriti fabrički kapacitet, pa ako sumnjate u ispravnost akumulatora, najbolje je da bar jednom godišnje posetite servis.

Kako zaštititi bateriju od ubrzanog starenja?

Ako auto parkiramo van garaže i leti stalno stoji na suncu, a koristimo ga ili vrlo retko ili vrlo često, ali na kratkim deonicama - to je najgori mogući scenario za bateriju. Stručnjaci navode da bi idealno rešenje bilo izvaditi bateriju iz automobila po toplom vremenu kada ga ne koristimo. Naravno, to bi bilo riskantno, često i previše komplikovano, pa bi moglo i da moglo uzrokuje probleme sa automobilom.

Zato, jedini pravi način da zaštitite akumulator jeste da ga redovno punite. Ne radi se o punjenju jednom godišnje prije zime, jer tada može biti prekasno. Iako ovakvi procesi nisu ni praktični, niti svakodnevni u vozilima iz 21. vijeka, stručnjaci predlažu regeneraciju baterije bar jednom godišnje. Većina jeftinih baterija koje možete naći na "aftermarket" tržištu, koje imaju dvije ili više godina garancije, zahtjeva ''osvježenje'' nakon prve godine korišćenja, kako bi se produžio rok trajanja i ispunili garancijski uslovi.

(Mondo)