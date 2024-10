Hrizanteme donose sreću: Jesenje ruže cvjetaju cijele zime, svaka boja ima simboliku

Hrizantema ili jesenja ruža je cvijet jeseni za koji se vjeruje da u kuću donosi sreću i blagostanje. Jesenje ruže cvjetaju cijele zime, svaka boja ima simboliku, a bijela i lila su čarobnice.

Čak i ako nemate ogromnu baštu, postoji jedna jesenja biljka koja vam je apsolutno potrebna i koju možete vidjeti svuda u ovo doba godine. Hrizantema ili jesenja ruža je cvijet jeseni, veoma se lako uzgaja i vjeruje se da donosi sreću.

Hrizanteme su otporne na štetočine i bolesti, tako da nisu zahtijevne. Dobro uspijevaju i u saksijama i u baštenskoj zemlji. Imaju različite oblike, sa velikim i bujnim cvjetovima ili cvjetovima nalik na biele rade.

Hrizantema potiče iz Kine i najrasprostranjenija je u Aziji, gdje važi za cvet koji privlači srećne okolnosti, vjeruju praktikanti feng šuija i drevnih kultura Dalekog istoka. Tamo se smatra da je povezana sa suncem i da nosi jang energiju. Zato je u mnogim azijskim zemljama hrizantema cvijet sreće, a u njenu čast se u Japanu svake jeseni održava i Festival sreće.

Hrizanteme su cvijeće jeseni

Ovo predivno jesenje cvijeće je pristupačno i nije zahtjevno. Jedino što je hrizantemama potebno jeste puno sunca i zaštita od vjetra. Najbolje vreme za njihovu sadnju je od proleća do kasnog leta.

Da biste pravilno posadili hrizantemu, potrebno je da iskopate duplo širu rupu od saksije i postavite biljku u rupu tako da je kruna u nivou zemlje, ali ne dublje. Napunite rupu zemljom i vodom.

Kako se brinuti za hrizanteme u jesen

Hrizantemama nije potrebno mnogo vremena za njegu, pa dodajte malo komposta kada ih posadite. Tada im možete dati đubrivo opšte namene. Hrizanteme redovno zalivajte, posebno kada ih prvi put sadite.

Da bi ovo cvijeće imalo bogatu krunu sa više cvjetova, orezujte vrhove svake grane bilo kada od kasnog proljeća do početka jula. Uradite to nekoliko puta u sezoni, ali najkasnije do sredine jula ili ćete odsjeći cvjetne pupoljke.

Ako ih držite u saksijama, obavezno ih dobro zalijte tokom toplih i sušnih perioda jeseni. Saksije se suše mnogo brže od baštenske zemlje, pa redovno provjeravajte da biste spriječili uvenuće.

Simbolika hrizantema

Budući da je veoma rasprostranjena širom svijeta, hrizantema je dobila mnogo mnogo različitih značenja u okviru kultura gdje se uzgaja. Potiče iz Kine, tako da je, kako smo rekli, njena osnovna simbolika – sreća.

U Americi se vjeruje da hrizantema izaziva pozitivna osjećanja, poklanja se dragoj osobi i simbol je poštovanja i ljubavi.

U Japanu je dobila i svoje mjesto na nacionalnom grbu i ima svoj dan – Festival sreće. Simbolizuje vječni život, moć, sreću i bogatstvo. Dovodi se u vezu sa suncem jer se vjeruje da je nosilac jang energije i zbog toga krasi domove ili bašte. Takođe, vjeruje se da je hrizantema cvijet sunca i simbol carske porodice.

Dok je na Istoku hrizantema simbol jeseni, jednostavnosti i lakoće života, u našim krajevima doduše, smatra se i "cvijećem za mrtve", a vjeruje se da donosi mir i spokoj duši umrlih. U Evropi se hrizantema naziva i jesenja ruža.

Budući da su hrizanteme simbol dugog i bezbrižnog života i jedan od najljepših simbola optimizma, čim unesete ovo cvijeće u svoju baštu, život je odmah ljepši, a sad znate da sa njima stižu pozitivna energija i srećne okolnosti.

Originalno zlatnožute boje, danas postoji hiljade različitih vrsta i boja, a sve imaju posebno značenje:

Bijela hrizantema se dovodi u vezu sa istinom, jasnoćom misli i ispravnim odlučivanjem, pa je odlična za meditaciju.

se dovodi u vezu sa istinom, jasnoćom misli i ispravnim odlučivanjem, pa je odlična za meditaciju. Lila ili ljubičasta hrizantema simbol je otmenosti i plemenitosti.

simbol je otmenosti i plemenitosti. Narandžasta hrizantema znak je topline i napretka.

znak je topline i napretka. Crvena hrizantema je znak ljubavi i strasti.

je znak ljubavi i strasti. Plava hrizantema donosi smirenost i inspiraciju.

donosi smirenost i inspiraciju. Žuta hrizantema je najtužniji simbol i znak neuzvraćene ljubavi.

