Hrvati otkrili: "Mljevenici" se od ćevapa razlikuju po lepinji i prilozima

Nova hrvatska riječ - mljevenici, kako je jedan zagrebački restoran nazvao svoj specijalitet koji je zapravo jedna verzija ćevapa, danima je bila tema na društvenim mrežama.

Od "prepucavanja" ljudi iz regiona oko toga čije su jelo ćevapi, preko porijekla same riječi, do šaljivih prijedloga Hrvatima kako bi mogli preimenovati i druga jela, došlo se i do pitanja šta su zapravo mljevenici?