Banjalučanin Dane Komljen predstavlja film na filmskom festivalu u Berlinu

Banjalučanin Dane Komljen predstaviće svoj dugometražni film pod nazivom „Afterwater“ na 72. Berlinskom filmskom festivalu - Berlinale 2022, u okviru selekcije Forum.

Izvor: Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije RS

„Afterwater“ je njegov drugi dugometražni film, dok je Komljenov prvi film "All the Cities of the North" prikazan još 2016. godine.

Film se sastoji iz tri dijela, od kojih je svaki snimljen u različitom dijelu svijeta i drugačijom tehnikom snimanja, od 16mm i 8mm filmskom trakom do savremenih digitalnih kamera, krećući se između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i između dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih formi.

Komljen je rođen 1986. godine u Banjaluci, a trenutno živi i radi u Berlinu. Studirao je film i umjetnost.

Berlinski filmski festival počeo je 10. februara i traje do 20. februara 2022. godine.