Umjetnička hronologija ŠA Festa u Galeriji „Sreten Stojanović“ u Prijedoru autora Nikole Zaklana

Umjetnik Nikola Zaklan otvoriće ovogodišnji "ŠA Fest" izložbom u Prijedoru zakazanom za 25. jul s početkom u 20 časova u Galeriji "Sreten Stojanović". Prihodi od prodatih radova biće uplaćeni u Fond Dalibor Popović Mikša.

Izvor: ŠA Fest

Organizatori ŠA Festa navode da je Nikola inače veliki prijatelj festivala koji ga podržava od samih početaka.

"Ko je taj čovjek koji je od prvog dana na ŠA Festu, na stejdžu ravnopravno sa svim izvođačima? Ko je taj čovjek koji na ŠA Festu, potpuno neupadljivo, no ipak primjećeno bilježi svaki nastup i pravi posebnu umjetničku hronologiju, baš kako i priliči ovom festivalu? On je Nikola Zaklan, prijatelj ŠA Festa koji na sebi svojstven način bilježi trenutke Festivala i svoje radove ostavlja kao svojevrsnu arhivu za sve što se dešavalo. On je neizostavni dio svakog ŠA Festa. On je prijatelj. On je skroman i neupadljiv, ali itekako vidljiv".

Nikola ove godine ima čast da otvori ŠA Fest svojom prodajnom izložbom u Galeriji „Sreten Stojanović“ u Prijedoru,a prihod od prodatih radova usmjeriće se u Fond Dalibor Popović Mikša.

"Zato dođite u prijedorsku Galeriju, a ako i ne kupite crtež ili serigrafiju, vi podržite umjetnost, podržite prijateljstvo i ŠA Fest", poručili su organizatori.