Zbogom "No Smoking Orchestra": Zbog "soroševaca" nikad nismo uspjeli u Srbiji

Režiser Emir Kusturica potvrdio je da će bend "Emir Kusturica i No Smoking Orchestra" prestati sa nastupima i radom, te da će saradnju sa bendom vjerovatno nastaviti postavljanjem nekih od svojih filmova na opersku scenu.

Pariska "Olimpija", u kojoj "Emir Kusturica i No Smoking Orchestra" nastupaju 21. decembra, objavila je da će to biti njihov posljednji koncert pod tim imenom, a Kusturica za "Sputnjik" navodi da je to ishod 23-godišnjeg djelovanja.

"Malo koja zemlja u svijetu postoji da nas nije ugostila i da mi nismo prenijeli svoje katarzično svojstvo koje smo povukli iz srpskog kola i praktično od kafanske muzike napravili nešto što je graničilo nekad sa džezom, nekad sa etno-džezom, jedan krosover koji je vrlo brzo, 2000. godine, postao dio toga što se zvalo vorld mjuzik", rekao je Kusturica.

On navodi da je muzički angažman sa "No smoking orkestra" bio jedna vrsta nastavka filma "Crna mačka, beli mačor“.

"Imam utisak da je vrijeme da se jednostavno ta avantura, koja je trajala jako dugo i koja je produžena ruka filma, prekine u najkatarzičnijem momentu. U La Korunji sutra imamo nastup negde pred 50.000 ljudi i treba da proizvedemo isto ono kruženje naših bazičnih akorda i uopšte kompozicija, gde se zapravo atmosfera benda koji prolazi kroz katarzu lako prenosi na publiku, a onda se vraća lako nama i onda se to pretvara u jedan uzbudljiv događaj", objašnjava Kusturica.

On kaže da će bend "Emir Kusturica i No smoking orkestra" svirati i oproštajni koncert na Istoku, te napominje da će to možda biti u Moskvi.

Kusturica kaže da je njegov bend "patentiran na Zapadu".

"Mi zbog soroševaca, zbog tog imitatorskog, zbog kič pozicije naše muzike, nikad nismo uspjeli ni da sviramo praktično naš repertoar u Srbiji. Ali to nama nije ni bio cilj. Naš spektar je bio od Australije do Sjeverne Amerike, sve to smo zaokružili i to je sve bio na neki način produžetak filma", rekao je Kusturica.

On je najavio da će nastavak saradnje, najvjerovatnije, uslijediti kroz mogućnost da neko od njegovih djela bude postavljeno kao opera koju će režirati, podsjećajući da je i u "Bastilji" 2011. godine postavio "Dom za vješanje" koji je igran u cijelom svijetu.

Kako navodi Kusturica, postoji mogućnost da se neke od tih opera, odnosno mjuzikla na osnovu njegovih filmova, postave u Srbiji, a najvjerovatnije i u Rusiji.

On je najavio da će pisati novu knjigu i da će uskoro snimiti film.

"U planu je film `Kazna bez zločina`. Imao sam ideju, imam odličan tekst, ali to se pokazuje nemoguće sa Kazahstanom, nešto se tamo desilo, nije mi jasno šta. Imam jedan, rekao bih, savršen scenario koji smo napisali /Gordan/ Mihić i ja, `Beli oblak DŽingis Kana`, ali on zbog skupoće verovatno nikad neće biti snimljen", naveo je Kusturica.

On otkriva da ima planove i za mali film sa svojom kćerkom, koja je scenarista.

