Sve više ljudi olako odustaje od braka, prva svađa i odmah RAZVOD: Psihijatar otkriva u čemu je PROBLEM

Zbog čega se sve više parova u Srbiji odlučuje za razvod braka?

Izvor: TV Prva/screenshot

Parovi u današnje vrijeme na prvu veću svađu "dižu ruke" od braka i olako se odlučuju na razvod. Prema statistici u Srbiji češće žene pokreću postupak razvoda braka. Naravno, ima i onih koji ne odustaju i pomoć potraže kod stručnih lica, kao na primjer bračnog terapeuta.

Postavlja se pitanje šta je ili koje glavni krivac i da li je obraćanje bračnom terapeutu i dalje tabu tema?

"Ono što najčešće ljudi govore da su razlozi koji ih udaljavaju jeste gubitak povjerenja, gubitak bliskosti, gubitak doživljavaja da imaju zajedništvo da utiču jedno na drugog. Najčešće su žene te koje pokreću postupak razvoda braka i govore da nemaju doživljaj da su važne svom partneru, da nemaju doživljavaj da ih partner vidi, razume, razgovara sa njima", objašnjava psihijatar dr Nevena Čalovska za PRVA TV. Takođe, brakovi se često urušavaju zbog emocionalne nezrelosti.

"Ljudi se odlučuju da pokušaju da razumiju šta se dešava u njihovim odnosu u kontatku sa bračnim terapeutom. Porast je evidentan, ali i dalje to nije dovoljno. Ideja partnera koji vrlo često dolaze na terapiju, jeste da traže 'sudiju' i 'policajca'. To ih ih neće dovesti do rješenja", otkriva psihijatar za kraj.

(MONDO)