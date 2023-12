Teže je ali vrijedi truda: Besplatna i prirodna zamjena za vijagru

Jedna stvar može da pomogne kod problema u spavaćoj sobi, potpuno je besplatna i prirodna.

Muškarci koji se bore sa erektilnom disfunkcijom brže bolje pribjegavaju lijekovima, među kojima je i vijagra kako bi, maskimalno uživali. Međutim, postoji mnogo zdravije i bolje rješenje. Prema novom istraživanju objavljenom u "Journal of Sexual Medicine", postoji još nešto što bi trebalo da isprobate ako imate problema s erekcijom.

Za ovu studiju istraživači su željeli da znaju da li će aerobno vježbanje da poboljša erektilnu disfunkciju, s obzirom na to da je stanje često povezano sa srčanim problemima, upalom i suženim arterijama. Aerobno vježbanje može da pomogne kod sve tri stvari, pa su istraživači mislili da bi mogla povoljno da djeluje i kod erektilne disfunkcije.

Kako bi to otkrili, prikupili su podatke o problemima s erekcijom iz 11 različitih studija, gledajući koji su oblici liječenja djelovali - bilo da se radi o vijagri ili vježbanju. Naravno, aerobno vježbanje bila je gotovo jednako djelotvorno kao i lijek na recept. Takođe, potpuno je besplatno i dostupno svima. Ispitanici koji su bili podvrgnuti istraživanju radili su 30 do 60 minuta aerobne vježbe - hodanje, vožnja bicikla, trčanje, plivanje, tri do pet puta nedjeljno.

"Bez obzira li prvo započnete rutinu trčanja, šetnje ili plivate, prednosti aerobne vježbe su neuporedive. Ne samo da su izvrsne za zdravlje srca i opšte zdravlje, već bi mogle da poboljšaju i intimni život", ističu istraživači.

