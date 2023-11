LISA EN OTKRILA ŠTA MUŠKARCI VOLE: Podijelila i jedan važan savjet

Najpopularnija glumica za odrasle otkriva detalje iz industRije za odrasle!

Izvor: Youtube/ Printscreen / djvlad

Jedna od najpoznatijih glumica iz filmova za odrasle, Lisa En, uveliko je zagazila u šestu deceniju. Ni nakon toliko godina njena populanost nije opala. Štaviše Lisa ne krije da i dalje uživa u snimanju scena za odrasle.

Za nju su godine samo broj - u Lisinom slučaju broj 51. Imala je samo 18 godina kada je zagazila u svijet industrije za odrasle. Prvobitno je radila kao plesačica, a u kasnijim godinama zavoljela je kategoriju milf. U nedavnoj intervjuu otkrila je koju dozu samopouzdanja ima u krevetu i šta savjetuje kod intimnih odnosa.

"Izraz milf pojavio se otprilike u isto vrijeme kada i serija 'Očajne domaćice', kada je bilo super vidjeti kako se žena koja ostaje kod kuće povezuje sa baštovanom. Bilo je normalno. Bilo je zabavno. Bilo je slatko", prisjetila se Lisa.

Pored ovoga, dopala joj se i kostimska strana uloge, jer je često uključivala odjeću kao što su zavodljivi donji veš i haljine. Prema Pornhub-ovom izvještaju ljudi ispod 44 godine pretražuju milf kategoriju daleko manje od onih starijih od 45 godina.

Osvrnula se i intimno zdravlje i koliko je važno da znate reći "ne" ukoliko ne želite s nekim da imate odnos.

"Nema ništa loše u razgovorima o pristanku prije nego što zaista imate intimni odnos sa nekim. To nije sramota.To je zapravo upotreba vašeg glasa kako biste uživali u iskustvu kakvo vi želite. Nema ništa gore od priča koje čitam o nekome ko je samo imao dva ili tri partnera, a sada ima 21 godinu i herpes i to mora da objašnjava svakom partneru do kraja života", rekla je za kraj.

