PROBALA SAM "ŽENSKU VIJAGRU" POSLIJE PROPALOG BRAKA

Pročitajte iskustvo žene koja se podvrgla "ženskoj vijagri" kroz injekcije.

Izvor: Shutterstock/G-Stock Studio

Nakon što je u srednjim 40-im izgubila se*sualnu želju, odlučila je da se razvede. U želji da poboljša svoj intimni život, probala je "žensku vijagru" u vidu injekcija. Poslije samo jedne terapije, Glorija je bila druga žena. Istakla je da se osjećala kao da se desilo čudo. "Posle injekcija, osjećala sam se da se nešto probudilo u meni. Kad god bih doživjela vrhunac, to bi bilo dugo i intenzivno", otkrila je.

Sada ima 52 godine i istakla je da joj je krivo što ranije nije otišla na kliniku za kozmetičko i se*sualno podmlađivanje. Hirurški i nehirurški zahvati povećavaju osjetljivost na stimulaciju kroz podmlađivanje novog vaginalnog tkiva i osjetljivost nervnih završetaka. Procedura traje 40 minuta i zahtijeva lokalnu anesteziju. Bol se osjeća prilikom uboda injekcije i potrebno je samo nekoliko sati za oporavak, objasnila je Glorija.

Iako je namijenjen ženama od 35 do 50 godina, klinika na kojoj je Glorija uradila tretman, tvrdi da je ova procedura dobila veliko interesovanje žena u ranim 20-im. Ipak, dr Šazija Malik kaže za Metro da zapravo ne postoje dokazi koji bi podržali njegovu efikasnost. "Iako neka iskustva pokazuju da može da poboljša intenzitet or*azma i zadovoljstvo, nema naučnih dokaza za tako nešto i nema dokaza da može da pomogne ženama koje nikada nisu doživjele vrhunac", kaže ona i dodaje da postoje potencijalni rizici poput infekcije, krvarenja i bola na mjestu injekcije.

Glorija je do sada imala pet tretmana koje će ponavljati na svake dvije godine. Uprkost tvrdnjama ljekara da ne postoje dokazi za pomenute rezultate, Glorija ovaj tretman preporučuje svojim prijateljima. "Učinila sam to jer sam ponovo morala da pronađem taj dio sebe. Moja se*sualnost je ono što me osnažuje. Otkako sam uzela žensku vijagru, imala sam dobra iskustva. To je tretman koji mijenja život", istakla je Glorija.

(MONDO/T.V.)