Postoji 6 vrsta partnerske ljubavi: Eros, ludus ili agape - u kakvoj ste vi?

Postoji 6 vrsta partnerske ljubavi. Dobro je ako niste manijaci i zašto je važno da nađete agape.

Izvor: Shutterstock

Ljubav pokreće svijet, a ljubavni stilovi predstavljaju način na koji ljudi pristupaju romantičnoj vezi. Oni ukazuju na to koji aspekt vam je najvažniji. Stari Grci su razlikovali 6 tipova emovnih odnosa, a razlikuju se ne samo po stepenu strasti i brige za partnera već i po tome što tretiraju i mračnu stranu odnosa i ukazuju na nivo proračunosti ili sebičnosti.

U novije vrijeme stilove je detaljno opisao američki sociolog Džon Li. Prva 3, eros, storge i ludus su osnovna, a još 3 su: pragma, agape i manija, sekundarne - nastale kombinacijom primarnih tipova.

Istraživanje Džona Lija pokazalo je da nas ličnost vuče ka određenim vrstama ljubavi. Žene češće popuštaju storgičnim i pragmatičnim osjećanjima, dok su muškarci najskloniji erotskoj i ludoj ljubavi.

Ovi stilovi ljubavi su i danas aktuelni. Pogledajte kako se razlikuju jedni od drugih.

1. Eros

To je strastvena i romantična ljubav. Često se kaže da je to ljubav na prvi pogled. Njeni glavni znaci su neodoljiva fizička privlačnost i intenzivne emocije. Dvoje ljudi ima želju da stalno budu zajedno. Žele da osjete prisustvo voljene osobe. Ovaj stil ljubavi karakteriše i snažna fascinacija partnerom. Zaljubljeni se ponašaju kao da su pod ljubavnom čarolijom, pridaju veliku važnost romantičnim gestovima i drugim znacima ljubavi. Žele da slave svoja osjećanja i slave sve godišnjice važne za njihovu vezu. Svoje emocije pokazuju otvoreno i toplo. Između njih postoji intenzivna ljubavna hemija.

Iako takva veza ima sve: jaka osećanja, vatru strasti, romantične impulse, ali sa tako snažnom fascinacijom, može biti opasno previše idealizovati svoju voljenu osobu, gledajući u nju samo kroz ružičaste naočare. Kasnije je moguće veliko razočaranje.

2. Storge

Prijateljska, nježna, uravnotežena - ovo je storgična ljubav. U njoj je najvažnija stvar duhovna veza s partnerom. To je odnos zasnovan na razumijevanju duša. Karakteriše ga zajednica interesovanja i uvjerenja (jedno drugom su obično najbolji prijatelji). Tjelesna intimnost dolazi kasnije i ostaje sporedna. Umjesto impulsa srca i pomame tijela, par doživljava trajnu, sve dublju privrženost i uzajamnu brigu. Vrlo često je to manifestacija "blizanačkih duša". Temperatura srca nije visoka, ali je stalna i nepromjenjiva. Partneri čvrsto vjeruju da je njihova veza trajna i da će ostati prijatelji za cijeli život. Pošto pretpostavljaju da imaju jedno drugo zauvijek, privremene rastave ne izazivaju mučnu čežnju i mahnito odbrojavanje dana do povratka voljene osobe.

Snaga takvog odnosa je dijalog i međusobno razumijevanje. Partneri dijele svoja razmišljanja, osjećanja, želje i strahove, tako jačaju vezu i partnerstvo. Zahvaljujući zajedničkim interesovanjima, mogu da se zabavljaju zajedno. Dijele sličan pogled na svijet i sistem vrijednosti. Iako strast nikada nije bila broj jedan, pobrinite se da se njen plamen potpuno ne ugasi. Tjelesna bliskost, dodir i milovanje potrebni su svakom čovjeku.

3. Ludus

Ovo je prilično sebičan stil ljubavi, tretiran uglavnom kao igra i zabava. Bez dubljeg angažovanja i ne bez pokušaja da se manipuliše partnerom. A igre se igraju da biste bili na vrhu – da biste se manje zaljubili od druge strane, jer tada imate moć nad njima. Najvažnije u takvoj vezi je uživati u životu. Niko ne razmišlja o budućnosti. Sve se svodi na zadovoljstva (uglavnom jedne osobe). Partneri u ovoj ljubavi ne otkrivaju mnogo istine o sebi, takođe ne pokušavaju da se upoznaju.Vrijeme provode prilično površno. Zajedno su, ali razdvojeni. Oni takođe imaju tendenciju da varaju jedno drugo i nemaju iskrenost u vezi. Osim stalnog partnera, imaju nekoga sa strane. Seks, kao i sve ostalo, ima za cilj da zadovolji njihove potrebe.

Ove vrste odnosa uglavnom ne traju dugo i brzo se gase. Kada se partneri naviknu da se zabavljaju, njihovi putevi se obično razilaze. Prednost je to što ljudi sa ludičkim pristupom ljubavi umiju da raskinu prijateljski i "bez ikakvih zamjerki".

Izvor: Shutterstock

Izvedeni stilovi ljubavi:

4. Pragma

Ovo je kombinacija ludus i storge. Praktična i realna ljubav, gdje se partneri okupljaju prvenstveno zbog zajedničkih interesa i koristi. Prije "ulaska" u vezu, oni sprovode temeljnu procjenu bračne vrijednosti kandidata. Njima je bitno njegovo porijeklo, društveni položaj i materijalno stanje. Možete se uporediti s brakom iz koristi.

Predstavnici pragmatičnog ljubavnog stila se ulažu u vezu na isti način kao što se ulaže u kompaniju. Na primjer, neko se može žrtvovati neko vrijeme i raditi više da bi drugi završio studije - i to zato što će to u budućnosti rezultirati boljim položajem i povećanjem zajedničkog životnog standarda.

Ova vrsta veze može biti uspješna – sve dok su partneri "dobar posao" jedni za druge – dobro zarađuju i uživaju u prestižu. Tada mogu da računaju na međusobnu lojalnost, brigu i posvećenost. Međutim, ako sudbina nekom od njih priredi neprijatno iznenađenje, recimo, gubitak posla, on više neće biti privlačan u finansijskom i socijalnom smislu. I to je težak test za pragmu ljubav. Pragma ljubav je prilično klimava osnova na kojoj možete izgraditi ceo svoj zajednički život. Osim ako oboje niste zadovoljni time.

5. Agape

Nastao je kombinacijom ljubavi eros i storge. To je stil požrtvovane ljubavi, pun empatije i brige za drugu polovinu – koja ne očekuje ništa zauzvrat. To je nesebična naklonost i odanost voljenoj osobi. Njeno blagostanje je više od njenih sopstvenih potreba i želja. "Srećan sam kad si ti srećan" – to misle, osjećaju i govore jedni drugima u ljubavi agape. Jedno drugom pokazuju nježnost na svakom koraku, posvećuju mnogo pažnje i brige jedni drugima. Opraštanje je takođe karakteristično obilježje agape ljubavi. Partneri su puni razumijevanja i strpljenja. Ako jedan od njih zaluta, ne uspije ili pogriješi, drugi se ne ljuti, ne kažnjava ih ćutanjem niti traži osvetu. I ne samo to, radi na način na koji većina ljudi ne može. Pokazuje saosjećanje prema svojoj drugoj polovini koja je pogriješila. Altruistička velikodušnost je stav tipičan za ovu vrstu ljubavi.

Postoje dobre šanse da se izgradi čvrsta, sigurna, harmonična ljubav. To je odnos u kojem su važne potrebe obe strane i ispunjena očekivanja obe strane. Opasnost je samo to što kada mnogo razmišlja o dobru i sreći voljene osobe, čovjek može da zaboravi na sebe. Zato je važno održati pravu mjeru između davanja i primanja.

6. Manija

Manija je posljednji stil ljubavi, a čine je eros i ludus. Ova ljubav se naziva manijom jer je opsesivna i veoma intenzivna. Ljudi koji vole ovaj stil su zarobljeni u misli o izabraniku svog srca. I stalno ih proganja strah od gubitka ljubavi. Stoga im je i dalje potrebna pažnja partnera i potvrda njegovih osjećanja. Žele da njihova druga polovina neprestano raspršuje njihove sumnje u njihovu vjernost i posvećenost. Partneri manije žele da budu voljeni dok ne izgube dah, a, s druge strane, ne vjeruju da zaslužuju takvu naklonost. Otuda je njihova ljubav često puna ljubomore i nasilja. Kao da su opsesivno htjeli da posjeduju drugu osobu i da je imaju isključivo za sebe.

Takve veze su dugoročno zamorne i toksične. Kada postoji stalna spirala međusobnih sumnji i pravdanja, teško je uživati u osećanjima (čak i onim najtoplijim). Niko ne voli da bude zatvoren u zlatni kavez - prije ili kasnije počnu da se guše i pokušavaju da se oslobode stiska opsesivne ljubavi.

(MONDO/Sensa)