"Ćiro" se vraća na posao: Do kraja godine linija Višegrad - Mokra Gora

Turistički voz "Ćiro" krenuće ponovo prugom uskog kolosijeka od Mokre Gore do Višegrada u ovoj godini.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Ovo je zaključeno na današnjem sastanku ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Ćorića i načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića.

Ćorić je rekao novinarima da će prvi putnici vozovima od Mokre Gore do Višegrada krenuti već u ovoj godini, što će, prema njegovoj ocjeni, stvoriti odlične preduslove da to bude jedna od novih atrakcija u 2023.

"Preko Olimpijskog centra preuzećemo upravljanje Andrićgradom i to ćemo objediniti u jednu cjelinu, kako bismo ponudili ozbiljnu turističku atrakciju svima", istakao je Ćorić.

On je napomenuo da je Višegrad bitna komunikacija jer povezuje Srbiju i Republiku Srpsku i Crnu Goru.

"Pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju i nadam se da ćemo u sljedećoj godini početi rehabilitaciju puta od Ustiprače do Višegrada. Radimo na sanaciji puteva u tunelima. Izgradnja brzog puta nije u našoj direktnoj nadležnosti, s obzirom na to da imamo protokol o saradnji sa Turskom i to je skup projekat koji se gradi jednom u nekoliko stotina godina", naglasio je Ćorić.

Ćorić je istakao da sa kineskom kompanijom dogovaraju izradu kompletne studije izvodljivosti i dio projektno-tehničke dokumentacije u smislu idejnog projekta dionice od Ustiprače do Trebinja.

Resorni ministar napomenuo je da su to važni infrastrukturni projketi i da je bitno da su definisani, te da će se raditi u Republici Srpskoj, u skladu sa mogućnostima.

Đurević je rekao da je na sastanku bilo riječi o pokretanju uskotračne pruge koja bi povezala Mokru Goru i Višegrad.

"Održali smo veliki broj sastanaka na kojima je tema bio popularni `Ćiro`. Vjerujem da ćemo na sastanku u Mokroj Gori imati konkretne zaključke i da ćemo se od sljedeće sezone nadati ovom značanom projektu, ne samo za Višegrad, nego i Republiku Srpsku", istakao je Đurević.

On je napomenuo da je bilo riječi i o rehabilitaciji putnog pravca Ustiprača-Višegrad, te da se projektna dokumentacija privodi kraju, navodeći da očekuje da će u narednoj godini biti izabran izvođač kako bi krenuli sa radovima.

"Razgovarali smo i o neosvijetljenim tunelima. Resorno ministarstvo je u saradnji sa `Putevima Republike Srpske` pokrenulo i uradilo neke projekte, ali su ostali tuneli koji nisu osvijetljeni, a smatramo da je to veoma važno, posebno jer imamo povećan broj putnika", naglasio je Đurević.

Delegacija iz Republike Srpske sastaće se danas na Mokroj Gori sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislavom Momirovićem, gdje će biti riječi o ponovnom uspostavljanju željezničkog saobraćaja do Višegrada.

Sastanku će prisustvovati i predstavnik Ministarstva za željeznički, vazdušni i vodni saobraćaj Vesna Vožni i vršilac dužnosti generalnog direktora "Željeznica Republike Srpske" Željko Radić.

(Srna)