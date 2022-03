Večeras 94. ceremonija dodjele Oskara

Ovogodišnja 94. ceremonija dodjela prestižne filmske nagrade Oskar biće održana večeras u Dolbi Teatru u Los Anđelesu.

Izvor: YouTube/Oscars

Ceremoniju dodjele najprestižnije nagrade vodiće Redžina Hol, Ejmi Šumer i Vanda Sajks.

Početak ceremonije zakazan je za 20 sati po pacifičkom vremenu, a po srednjoevrpskom vremenu odvijaće se u noći sa nedjelje na ponedjeljak.

Film "Šape pasje" (The Power of the Dog) Džejn Kempion, sa Benediktom Kamberbačem u glavnom ulozi, ima 12 nominacija, prati ga "Dina" sa 10, a slijede "Belfast" i "Priča sa zapadne strane sa po sedam, prenosi Tanjug.

U kategoriji za najbolji film nominovani su: "Kralj Ričard" u režiji Reinalda Markusa Grina, "Priča sa zapadne strane" Stivena Spilberga, "Ne gledaj gore" Adama Mekeja, "CODA" Šian Heder, "Belfast" u režiji Keneta Brane, "Šape pasje" rediteljke Džejn Kempion, "Ulica noćnih mora" Giljerma del Tora, "Dina" Denisa Vilneva, "Licorice Piža" Pola Tomasa Andersena i kao najbolje ocijenjeni film prema mišljenju gledalaca "Drive My Car" u režiji Rjusuke Hamagučija.

U kategoriji za najbolju glumicu nominovane su: Džesika Čestejn – "Oči Temi Fej", Olivija Kolman u filmu "Mračna kći", Penelope Kruz za ulogu u "Paralelne majke", Nikol Kidman u "Being the Ricardos" i Kristen Stjuart za ulogu princeze Dajane u filmu "Spenser".

U kategoriji za najboljeg glumca našli su se: Havier Bardem u filmu "Being the Ricardos", Benedikt Kamberbač za ulogu u filmu "Šape pasje", Endru Garfild koji igra u ostvarenju "tick, tick… BOOM!", zatim Vil Smit u "Kralju Ričardu" i Denzel Vošington za ulogu u "Tragediji Magbeta".

U kategoriji za najboljeg reditelja bore se Kenet Brana za film "Belfast", Pol Tomas Anderson s filmom "Licorice Piža", Džejn Kempion koja je režirala "Šape pasje", Rjusuke Hamaguči sa "Drive My Car" kao i Stiven Spilberg sa "Pričom sa zapadne strane".