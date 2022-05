Popularna Samanta otkrila zašto nije dio nastavka serije "Seks i grad"

Kim Katral konačno je otkrila zašto nije dio nastavka serije "Seks i grad", o čemu se mnogo spekulisalo, a priznala je i šta misli o koleginicama

Izvor: YouTube/Skavlan

Sjajna Kim Katral iz čuvene serije "Seks i grad", u kojoj je tumačila omiljenu Samantu Džouns, prvi put je otkrila zašto se nije pojavila u nastavku priče pod nazivom "I tek tako" ("And Just Like That").

Serija bez Samante nije ista, a uz to nema ni Zverke zbog optužbi za silovanje, a o njenom izostanku se uveliko pričalo. Glumica je sada otkrila da nije ni bila pozvana da učestvuje u snimanju serije.

"Nikada me nisu pitali da se priključim seriji 'And Just Like That'. Mislim da sam poprilično jasno dala do znanja da nisam za takve stvari nakon što su postojale mogućnosti za treći film 'Seksa i grada'. Stoga sam za seriju saznala baš kao i svi ostali, putem društvenih mreža. Treba znati kad je dosta", rekla je Kim.

Otkrila je da joj se nije dopao scenario za treći dio filma "Seks i grad", te da je zbog toga odbila saradnju. Prema scenariju, sin Mirande Hobs koji ima 14 godina trebalo je da joj pošalje fotografiju polnog organa, što je Samanti bilo poražavajuće.

"To je strašno. Zabolelo me je. Zašto Samanta nije mogla, recimo, da bude u teškoj finansijskoj krizi nakon 2008, kada je većina teško podnosila krizu? Zašto, recimo, nije bila prisiljena da proda svoju PR kompaniju nekom mladom dečku koji nosi duksericu? To je realnost. To je scenario koji bi me na neki način privukao i koji su moji agenti predlagali, umjesto da mi neki tinejdžer šalje svoje nage slike", rekla je glumica.

Izvor: YouTube/Skavlan

Spekulisalo se dosta i o njenom odnosu s kleginicama koje su dio nastavka "Seksa i grada", a poznato je da sa Sarom Džesikom Parker već duže vrijeme ne razgovara.

"Mislim da smo bile koleginice. Moje koleginice ne moraju da mi budu prijateljice. Bilo je sve profesionalno", istakla je Kim Katral.

(Mondo)