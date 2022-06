Čak 18 umjetnika iz BiH nastupa na ovogodišnjem EXIT festivalu (FOTO)

Ostalo je još tačno 9 dana do početka EXIT festivala, najvećeg muzičkog događaja u ovom dijelu svijeta koji će i ove godine okupiti neka od najpopularnijih i najatraktivnijih imena svjetske muzičke scene.

Izvor: Exit/Promo

Od 7. do 10. jula na Petrovaradinsku tvrđavu će kročiti Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama’ Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode Konstrakta, Senidah, Prti Bee Gee, Marčelo, Brkovi, Artan Lili, Paraf, Killo Killo, Mimi Mercedez, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, Deca loših muzičara.

Ovoj plejadi moćnih muzičkih imena pridržuje se i 18 imena iz Bosne i Hercegovine – Frenkie, Indigo, Kontra, Billain, Stoposto, Black Beriz, Haringa Selectah, Muha, Alain, Coem, Armin Di High, Ena Smajić. Luka Čikić, Machado, Miloš Drvenica, Mekhu, Aljoša i Adnoir,

U četvrtak, 7. jula, na Mainu će svjetsku premijeru imati ekskluzivni hip hop/trap showcase Back To The Future, u sklopu koje će nastupiti, Frenkie, Kontra, Indigo vs Muha. Istu noć na Visa Fusion stageu slušat ćete Frenkieja, Kontru i Indiga, a Muhu na Gang Beats Stageu, na kojem vas dan poslije, 9. Jula, čekaju Stoposto i Black Beriz.

Ovogodišnji X-bass program EXIT festivala sačinjen je od 25 utjecajnih imena svjetske, regionalne i lokalne drum’n’bass scene, koji će protresti zidine Petrovaradinske tvrđave. Jedno od velikih imena je i Billain, internacionalno priznati producent i DJ iz Sarajeva, te Haris Mehica aka Haringa Selectah, DJ iz Prnjavora. Haringu poslušajte 7. jula, a Billaina u subotu, 9. jula.

EXIT nisu samo najveće pozornice. Duša festivala nalazi se u onim manjim, koje na Tvrđavi već godinama okupljaju fanove određenih žanrova ili one kojima je potrebno malo predaha prije vraćanja na party. Čak deset mladih muzičara i muzičarki iz BiH okupirat će jednu od najdugovječnijih bina, Urban Bug stage. U četvrtak, 7. jula sa Aljošom back-to-back nastupa Luka Čikić, te Mekhu sa Machadom. U subotu, 9. jula, back-to-back naći će se Alain i Coem, dan poslije, 10. jula, Adnoir i Miloš Drvenica, te Ena Smajić i Armin Di High.

Više informacija potražite na zvaničnoj festivalskoj internet stranici.

