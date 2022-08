Ana Štajdohar otkrila da ju je Lepa Brena čuvala kada je bila mala.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Iako već decenijama važi za najuspješniju pjevačicu na Balkanu, ali i jednu od najbogatijih, Lepa Brena nije oduvijek živjela u luksuzu u kojem danas uživa.

Pjevanjem je počela da se bavi veoma rano, međutim, prije nego što je uplovila u muzičke vode, bila je prinuđena da se bavi drugim poslovima, kako bi pomogla svojoj petočlanoj porodici koja nije najbolje stajala sa finansijama.

Brena se u Beograd doselila 1979. godine kada je upisala studije, a kako je čitava porodica živjela je samo od očeve plate, koji je radio kao medicinski tehničar, dok je majka povremeno zarađivala kao krojačica, njihova primanja nisu bila dovoljno za finansiranje studenta u Beogradu, pa je Brena morala da se zaposli.

Tada je pronašla i javila se na oglas za bebisiterku i čuvala nekada djevojčicu, a danas koleginicu Anu Štajdohar.

"Tog perioda se zapravo i ne sjećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom", rekla je Ana jednom prilikom za domaće medije.

Lepa Brena danas sa porodicom živi u velikoj vili na Bežanijskoj kosi. Pogledajte kako ona izgleda:

Vidi opis Lepa Brena nekada radila kao dadilja: Evo koju poznatu pjevačicu je čuvala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 16 16 / 16

Zavirite i u Breninu jahtu čija se vrijednost, prema pisnjima medija, procijenjuje na oko 6 miliona evra!

(Mondo)