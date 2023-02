PREMINULA IKONA HIP-HOPA DEVEDESETIH: Srce ga izdalo u 55. godini

Dejvid Žoliker iz sastava De La Soul preminuo od srčane insufijencije

Izvor: YouTube/screenshot/Dmitry Egorov

Dejvid Žoliker iz rep trija De La Soul, koji je bio predvodnik hip-hopa kasnih osamdestih i devedesetih, preminuo je u 55. godini.

Njegovu smrt je u nedjelju potvrdio publicista grupe Toni Ferguson, koji nije naveo uzrok, niti bilo kakve dodatne detalje o tome gde ili kada je njegov prijatelj umro. Posljednjih godina Dejvid je otvoreno razgovarao o borbi sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, i snimio pjesmu i spot u kojoj se bavi ovim problemom "Royalty Capes".

De La Soul se najpre proslavio albumom "3 Feet High and Rising" 1989. godine. Članovi grupe su bili momci s Long Ajlenda i publici su se predstavili pjesmom koja je postala apsolutni hit - "Me, Myself and I".

De La Soul je izdao albume Buhloone Mindstate (1993), Stakes Is High (1996), Art Official Intelligence: Mosaic Thump (2000), AOI: Bionix (2001), The Grind Date (2004), Plug 1 & Plug 2 Present, And the Anonymous Nobody... (2016).

De La Soul - Me, myself and I Izvor: YouTube/Dmitry Egorov

(MONDO)