Marija Šerifović na Banja Luka Festu: Od "HammerFalla" do "Nokturna", na opšte oduševljenje (FOTO, VIDEO)

Koncertom Marije Šerifović i simfonijskog orkestra sinoć je na banjalučkoj tvrđavi Kastel otvoren treći po redu Banja Luka Fest.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

I ovaj put, organizatori su se istinski potrudili oko izgleda bine i mjesta za publiku, a dok se ispred Kastela stvarao dugačak red, crvenim tepihom prošetale su književnica Vesna Dedić i manekenka Danijela Dimitrovska.

Kiša, koja je počela da pada baš pred početak koncerta, odložila je kratko nastup jedne od najcjenjenijih pjevačica s naših prostora, ali oblaci su se brzo razišli, i šou je mogao da počne.

Na binu su prvo izašli članovi orkestra i prateći vokali, a zatim i Šerifović, praćena prvim taktovima pjesme "Hearts of Fire" švedskog benda "HammerFall".

U sličnom ritmu nastavila je nakon pozdrava i ovacija iz publike - Justin Timberlake i "Cant Stop the Feeling", pa Bruno Mars i "Just the Way You Are". U poznatom maniru pjevačica je između pjesama pričala anegdote, predstavljala bend, "štimala" zvuk, a tokom pjesme "Dont Wanna Miss a Thing" na scenu je izvela par iz publike da plešu.

Marija je objasnila da je ovaj koncept nastupa nastao kada je odlučila da će da izvodi samo ono što i sama voli da sluša. S njom su nastupili vrsni muzičari i dvije pjevačice, koji su cijeloj priči dali savršen kontekst.

Na repertoaru su se našli i hitovi "Shape of My Heart", "All The Man That I Need", "Je t'aime", ali i "Nokturno", "Pukni zoro", dvije balade Džeja Ramadanovskog... Za kraj, Marija je sačuvala svoje najveće hitove - “U nedelju”, “Jedan dobar razlog” i “Jedanaest”.

Festival traje do subote, a publika će u naredne tri večeri slušati koncerte svjetske zvijezde world muzike Jasmin Levi, violoniste Nemanje Radulovića i sastava “Double sens”, a za veliko zatvaranje u subotu planiran je koncertni program “Veče za ljubav”, jedinstveni zajednički nastup Nine Badrić i Petra Graše, koji su osim izvođenja svog novog dueta “Nemoj” spremili još mnogo iznenađenja za publiku.

