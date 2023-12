"Barbi" i "Openhajmer" u trci za Zlatni globus: Objavljene nominacije za prestižnu nagradu

Filmovi koji su obilježili godinu na izmaku, očekivano prednjače i po broju nominacija

Izvor: Profimedia

Danas su objavljene nominacije za nagrade Zlatni globus, koje će biti dodjeljene "najboljima od najboljih" ostvarenjima prikazivanim na velikom platnu ili "malim ekranima".

Očekivano, filmovi "Barbi" i "Openhajmer" prednjače po broju nominacija, a slijede ih ostvarenja "Ubice cvjetnog mjeseca" i "Prošli životi".

Kada je u pitanju televizija listu nominovanih predvode "Nasljednici", "Kruna" i "Medved".

Najbolji film – drama

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomy of a Fall

Najbolji film – mjuzikl/komedija

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things

Najbolja glumica – drama

Lili Gledstoun – Killers of the Flower Moon

Keri Maligan – Maestro

Sandra Hiler – Anatomy of a Fall

Anet Bening – Nyad

Greta Li – Past Lives

Kejli Spaeni – Priscilla

Najbolji glumac – drama

Bredli Kuper – Maestro

Leonardo Dikaprio – Killers of the Flower Moon

Kolman Domingo – Rustin

Beri Kogan – Saltburn

Kilijan Marfi – Oppenheimer

Endru Skot – All of Us Strangers

Izvor: YouTube/screenshot/Universal Pictures

Najbolja glumica – mjuzikl/komedija

Fantasia Barino – The Color Purple

Dženifer Lorens – No Hard Feelings

Natali Portman – May December

Alma Pujsti – Fallen Leaves

Margo Robi – Barbie

Ema Stoun – Poor Things

Najbolji glumac – mjuzikl/komedija

Nikolas Kejdž – Dream Scenario

Timoti Šalame – Wonka

Met Dejmon – Air

Pol Đijamati – The Holdovers

Hoakin Finiks – Beau Is Afraid

Džefri Rajt – American Fiction

Najbolja dramska serija

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Najbolja serija mjuzikl/komedija

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

(MONDO)