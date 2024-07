Završen OK Fest: Čista desetka (FOTO)

Nastupima Resident DJ-a, Oxie i DJ Jock-a na malom festivalskom stage-u u kamp završeno je deseto izdanje OK Festa. Pomalo umorni, ali ipak rasplesani i nasmijani, kamperi su otplesali u svitanje.

Posjetioci su u dnevnom terminu imali priliku da prisustvuju promociji knjige “Terca na tišinu” autora Sanina Karamehmedovića u OK Book Zoni. Na istom mjestu, od 21 čas, prikazan je film “Riffs of revolution”.

Muzički program započeo je na OK summer stage-u setom Yakka-e i DJ Jocka-a. Nakon vrelih ljetnih ritmova kamperi prelaze na OK Stage.

Program je otvorio bend M.O.R.T., a nakon toga je uslijedila hip - hop atrakcija Grše koji je atmosferu doveo do usijanja i čini se da je temperatura porasla za nekoliko stepeni.

“Fenomenalno, stvarno. Nastupam treći dan zaredom, nismo spavali, putovali smo cijelu noć i bilo me je malo strah šta uraditi po ovom suncu i svemu, ali ta energija i to kad te ljudi ponesu, sve to zaboraviš. Postoji samo taj momenat trenutni. Stvarno je predivno, ovo okruženje, priroda, jako jako specifičan festival i toliko mi je drago što sam prisustvovao. Baš sam oduševljen.” rekao je Grše kojem je ovo prvi put na Tjentištu.

Za kampere nije bilo predaha jer je odmah nakon toga na stage izašao Mortal Kombat, bend koji je publici servirao neumoljive heavy metal i punk - rock rifove.

Program na Main stage-u počeo je nastupom Vojka V, čovjeka kojeg festivalska publika jako dobro poznaje. Kakav je show Vojko priredio, znaju oni koji su skakali 90 minuta nasmijanih lica.

“Super je bilo, bad je publika super, šuma ova super, valjda su ljudi raspoloženi prirodno, prirodno su veseli, dobro je bilo.” podijelio je utiske nakon nastupa.

Uslijedio je nastup Buč Kesidija, a nakon indie atmosfere, OK publika zaronila je duboko u punk - rock ritmove koje su servirali The Toy Dolls, na britanski način. Ritam Nereda je svojim koncertom zatvorio program na ovogodišnjem Main Stage-u.

Ovaj festival okupio je ljubitelje muzike i prirode iz cijelog svijeta. NP Sutjeska još jednom je bio epicentar dobrog provoda, fantastične muzike i neprikosnovene prirode.

Da je ovaj festival mnogo više od umjetnosti, davno smo se uvjerili. OK Fest okuplja ljude istinske zaljubljenike u prirodu koji upijaju svaki dio NP Sutjeska, bilo da se radi o raftingu, planinarenju ili prosto odmaranju očiju beskrajnim zelenilom.

