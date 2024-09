Dobiće i svoju ulicu: Poznato gdje će biti sahranjen Bora Đorđević, biće mu ispunjena posljednja želja

Legendarni roker Borisav Bora Đorđević, koji je preminuo u 72. godini u Sloveniji, nakon teške bolesti, biće sahranjen u Čačku.

Gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, oglasio se ovim tužnim povodom. U objavi je saopštio da će frontmen grupe "Riblja čorba" počivati u svom rodnom gradu.

"Napustila nas je legenda rokenrol scene naše Srbije i regiona, maestralni i neprevazidjeni muzičar, tekstopisac i frontmen najveće rok grupe Riblje čorbe. U 72. godini života preminuo je Bora Đorđević, ikona Čačka i čovek koji je za četiri i po decenije muzičkog stvaralaštva ostavio neizbrisiv trag u srcima svih generacija. Odavno postavši besmrtan za njegove Čačane i Čačak, uvrstio se u red najvećih legendi koje je ovaj grad iznjedrio. Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savjet i lijepu riječ, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen", izjavio je Milun Todorović.

On je dodao da će Čačak uskoro dobiti ulicu koja će nositi ime Bore Đorđevića, kako je kazao: "Ulicu kojom će koračati i neke nove, buduće generacije, učeći stihove i tonove koji nikada neće izblijediti iz njihovih sjećanja".

"Tvoja posljednja želja da budeš sahranjen u rodnom gradu će biti ispunjena i kako si i sam govorio, vratićeš se na padine Jelice da ostaneš zauvijek u Čačku", kazao je Todorović.

