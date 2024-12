Poznati DJ preminuo na Badnje veče: Od Ibice napravio epicentar noćnog provoda, pa završio u domu za penzionere

Di-džej Alfredo, koji je značajno uticao na to da Ibica postane globalno središte muzičke kulture i kojeg su smatrali "ocem balearskog ritma", preminuo je u 72. godini.

Izvor: printscreen / Space Ibiza

Vijest o smrti di-džej Alfreda objavio je klub Amnesia, u kojem je nastupao tokom 1980-ih.

"Hvala ti na noćima i ritmovima koje smo dijelili zajedno. Tvoja muzika i vizija oblikovali su zvuk Balearic Beata i dušu Amnezije. Toliko je uspomena stvoreno zahvaljujući tvojoj energiji, a tvoje će nasleđe zauvijek živjeti na našem plesnom podiju. Nikada nećeš biti zaboravljen", poručili su iz kluba povodom njegove smrti.

Uzrok smrti nije naveden, ali zna se da je slavnom Di-džeju-u bilo loše poslednjih godina. Godine 2021. doživio je moždani udar, a dok je živio u domu za penzionere, pokrenuta je kampanja da mu se pomogne oko troškova liječenja, prenosi The Guardian.

Rođen je kao Alfredo Fiorito u Argentini 1953, emigrirao je u Pariz 1976, zatim u Madrid, pa na Ibicu, gdje je živio od prodaje svijeća i odeće dok je sticao iskustvo kao di-džej u tamošnjem baru.

"Tip kog sam poznavao i koji je imao klub Amnesia odlučio je da ode na Tajland. Dao mi je ključeve kluba i rekao da sam sada ja glavni... Otvarali smo u tri ujutro i radili do podneva, tako da su nam ljudi dolazili nakon što bi se drugi klubovi zatvorili", ispričao je jednom prilikom za The Guardian.

U njegovom klubu Amnesia nije bilo snobizma, već se puštalo sve - od soft roka do popa, regea, diska, fanka, elektro muzike i ranog hausa. "Sve je bilo spontano i drugačije. Bilo je to divlje vrijeme. Nije bilo zakona. Ljudi su vodili ljubav na plesnom podijumu, pili i plesali, delili litre tekućeg ekstazija", prisetio se atmosfere iz sredine 80-ih Ulises Braun, vlasnik bara, u jednom od razgovora za The Guardian.

Ibica je postajala glavno mjesto za dens muziku, a Alfredo je postajao sve veća zvjezda. Počeo je da nastupa i u Pachi i Spaceu, i to gotovo svake večeri u nedjelji. Takođe je svirao i u inostranstvu, uključujući istočnu Aziju tokom 1990-ih.

DJ Alfredo, Ibica, intervju Izvor: Youtube / IB3

Među onima koji su mu odali počast bila je i Sister Bliss iz engleske grupe Faithless. "Možemo reći da je promijenio svijet muzike na bolje", poručila je.

"Neka počiva u miru jedan od najvećih koji je ikada postojao. Ibica ne bi bila ista bez njega", poručili su iz Defected Recordsa, a pjevačica Roveta oprostila se od di-džeja Alfreda riječima: "Bio je legenda kad sam prvi put nastupila u jednom noćnom klubu na Ibici i uvijek će to biti."

