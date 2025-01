Ko su dobitnici Zlatnog globusa: Gumački par se nije pojavio nakon strašnog skandala, a Demi Mur iznenađenje godine

Otkrivamo ko je sve osvojio nagrade na dodjeli Zlatnog Globusa 2025.

Sinoć su se u Los Anđelesu okupile najveće zvijezde filmske i televizijske industrije na 82. dodjeli Zlatnih globusa. Podsetimo, "Zlatni globus", je prestižna nagrada koja se dodjeljuje najboljim izvođačima i ostvarenjima u industriji, i koja otvara sezonu nagrada koja se nastavlja Critics Choice dodjelom (12. januar), BAFTA nagradama (16. februar), Screen Actors Guild nagradama (23. februar), i kulminira dodelom Oskara 2. marta 2025. godine.

Najviše nominacija za "Emilia Pérez"

Među ovogodišnjim favoritima, film Emilia Pérez dominirao je sa čak deset nominacija. Ovo ostvarenje, koje je već izazvalo pažnju na Filmskom festivalu u Beogradu (FAF), pokazalo se kao glavna tema večeri. Filmovi "Anora" i "The Substance" osvojili su po pet nominacija, dok su "The Brutalist" i "Conclave" osvojili sedam, odnosno šest nominacija.

Emilia Perez, trejler Izvor: YouTube

Serije u fokusu

Što se televizijskih serija tiče, ponovo je briljirala serija "The Bear" sa pet nominacija, čime je zadržala status lidera iz prethodne godine.

The Bear, trejler Izvor: YouTube

Odmah iza nje našle su se serije "Only Murders in the Building" i "Shōgun", sa po četiri nominacije, a ovo ostvarenje je i pobedilu u kategoriji za "Najbolju seriju".

Shogun, trejler Izvor: YouTube

U kategoriji za najbolju komediju/mjuzikl pobjedu je odnijela serija "Hacks". Limitirana serija "Baby Reindeer" takođe je proglašena najboljom u svojoj kategoriji.

Prvi put žena vodila dodjelu

Iako su favoriti bili jasni, ovogodišnja dodjela Zlatnih globusa nije prošla bez iznenađenja. Uz bogatstvo glamura, svečanu atmosferu i dirljive govore, ceremonija je još jednom potvrdila svoj status kao jedan od ključnih događaja u svijetu zabave.

Poseban trenutak večeri bio je debi komičarke Niki Glejzej kao prve žene koja je samostalno vodila ovu prestižnu ceremoniju. Njeno duhovito vođenje programa dodatno je osvježilo veče.

Mnoge poznate ličnosti imale su priliku da uručuju nagrade i time uveličaju događaj. Među prezenterima su se našli glumci Endru Garfild, Kolin Farel, Dvejn Džonson i Zoi Kravic, kao i glumice Anja Tejlor-Džoj, Gal Gadot, Dženifer Kulidž, Kejli Kvoko i Keti Bejts. Publiku je oduševila i Demi Mur, koja je pored Margaret Kuvali iz filma The Substance dijelila nagrade.

Nezaboravan trenutak bio je i dolazak legendarnog Eltona Džona, koji je, zajedno s glumačkim zvezdama poput Majlsa Telera, Nikolasa Kejdža i Vin Dizela, dodatno obogatio ovo veče puno sjaja i uzbuđenja.

Elton Džon na dodeli Zlatnog globusa 2025. Izvor: YouTube

Dodijeljene su i dvije specijalne nagrade. Glumica Viola Dejvis dobitnica je prestižne Cecil B. DeMille nagrade, dok je glumac Ted Danson dobitnik Carol Burnett nagrade.

Blejk i Rajan se nisu pojavili

Iako je veče prošlo bez suviše iznenađenja, ono što su fanovi zapazili jeste odsustvo Beljk Lajvli i Rajana Rejnoldsa. Doduše, ovako nešto nije iznenađenje ako se uzme u obzir drama oko filma "It Ends with Us", kao i aktuelna tužba koju je glumica pokrenula protiv kolege. Kako se situacija zahuhtava iz dana u dan, bračni par je odlučio je da se skloni od reflektora iako je Rejnoldsov film "Deadpool & Wolverine" bio nominovan.

Najveći aplauz za Demi Mur

Što se samih nagrada tiče, najveći aplauz dobila je Demi Mur. Zasluženo! Lijepa glumica nagrađena je zahvaljujući ulozi u hororu "The Substance" za "Najbolju glumicu" u žanru komedija/mjuzikl.

Demi Mur, govor na dodeli Zlatnih globusa Izvor: YouTube

Demi se u emotivnom govoru osvrnula na glumačke početke koji su, nažalost, tekli bez podrške njoj najbitnijih ljudi u tom trenutku - porodice. Zbog svega toga, dodela Zlatnih globusa bila je još posebnija, jer joj je to prva nagrada za 45 godina koliko je deo filmske industrije.

Spisak svih dobitnika Zlatnog globusa po filmskim kategorijama:

Najbolji igrani film (drama): The Brutalist

The Brutalist Najbolji igrani film (mjuzikl ili komedija): Emilia Pérez

Emilia Pérez Najbolji reditelj igranog filma: Brejdi Korbet – The Brutalist

Brejdi Korbet – The Brutalist Najbolji glumac u igranom filmu (drama): Adrien Brody, The Brutalist

Adrien Brody, The Brutalist Najbolji glumac u igranom filmu (mjuzikl ili komedija): Sebastijan Stan – A Different Man

Sebastijan Stan – A Different Man Najbolja glumica u igranom filmu (drama): Fernanda Tores – I’m Still Here

Fernanda Tores – I’m Still Here Najbolja glumica u igranom filmu (mjuzikl ili komedija): Demi Mur – The Substance

Demi Mur – The Substance Najbolji sporedni glumac u igranom filmu: Kiran Kalkin – A Real Pain

Kiran Kalkin – A Real Pain Najbolja sporedna glumica u igranom filmu: Zoe Saldana – Emilia Pérez

Zoe Saldana – Emilia Pérez Najbolji scenario: Piter Stroen – Conclave

Piter Stroen – Conclave Najbolja originalna muzika: Trent Reznor, Atticus Ross – Challengers

Trent Reznor, Atticus Ross – Challengers Najbolja pesma: El Mal, Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard (Emilia Pérez)

El Mal, Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard (Emilia Pérez) Najbolji film na stranom jeziku: Emilia Pérez – Francuska

Emilia Pérez – Francuska Najbolji animirani film: Flow

Flow Najbolji blokbaster (najveća zarada filma na blagajnama): Wicked

