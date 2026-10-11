Film "Unabomber" privukao je pažnju publike na Netfliksu i brzo došao do prvog mjesta gledanosti prema analitici te platforme.

Izvor: Netflix

Film "Unabomber" je priča o životu Teda Kačinjskog, Amerikanca koji je gotovo dvije decenije uspijevao da izbjegava FBI dok je slao bombe poštom i ostavljao za sobom niz žrtava.

Film se ne bavi samo njegovim zločinima, već pokušava da prikaže i događaje iz mladosti koji su prethodili svemu, piše "Tudum".

Priča je postavljena u dvije vremenske linije. Jedna vodi u Tedove studentske dane, kada je kao izuzetno nadaren tinejdžer stigao na Harvard. Druga se odvija decenijama nakon toga, tokom velike potrage za čovjekom koji je postao poznat pod nadimkom Unabomber.

Izvor: CIA MUSEUM/ARCHIVIO GBB / Alamy / Profimedia

Posebna pažnja posvećena je njegovom odnosu sa profesorom psihologije Henrijem Marejem, koga tumači Rasel Krou. Kačinjski je učestvovao u Marejevim eksperimentima, a upravo je taj period poslužio autorima kao osnova za filmsko istraživanje razvoja njegovih uvjerenja i sve izraženije izolacije.

Autori naglašavaju da odnos između mladog Kačinjskog i Mareja nije moguće u potpunosti rekonstruisati na osnovu istorijskih dokaza, zbog čega je značajan dio njihovog odnosa u filmu dramatizovan.

Pogledajte scene iz filma:

Vidi opis Najduži lov na ubicu u istoriji FBI-a: Istinitu priču na Netfliksu gledalo 40 miliona, znate li ko je Ted Kačinjski? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Netflix Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Netflix Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Netflix Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 9 / 9 AD

"To je definitivno inspirisano stvarnim događajima. Ne tvrdimo da je Ted imao takav konkretan odnos sa Henrijem Marejem, sa svim tim preokretima. Za to nema dokaza", rekao je scenarista Nelson Grivs.

Drugi dio filma prati istragu FBI-ja tokom devedesetih. U središtu tog segmenta nalazi se agent Džoan Miler, koju glumi Šejlin Vudli. Iako je njen lik izmišljen, priča je zasnovana na stvarnoj potrazi za Unabomberom i pokušaju istražitelja da ga identifikuju.

Pogledajte trejler:

Unabomber Izvor: Netflix

Pravio bombe u kolibi

Sa svojim mlađim bratom Davidom 1971. godine Teodor Kačinjski kupio je zemljište u divljini Montane. Parcela od nešto više od pola hektara nalazila se na kraju blatnjavog puta, skrivena među drvećem i stotinama metara udaljena od prvih komšija.

David je u početku idealizovao Teda i divio se njegovoj želji za životom u netaknutoj prirodi, te mu je svesrdno pomogao u izgradnji malene drvene kolibe. Njihov cilj bio je stvoriti prostor u kojem će Ted moći da živi potpuno nezavisno od modernog društva.

Izvor: ARCHIVIO GBB / Alamy / Profimedia

Brat David redovno ga je posećivao, a neko vrijeme su čak razmjenjivali duga pisma dijeleći svoja razmišljanja o životu izvan civilizacije. Međutim, njihov odnos počeo je nepovratno da se urušava zbog Tedove sve veće ekscentričnosti, neprijateljstva i potpunog odbacivanja bilo kakvog kompromisa.

Prekid odnosa kulminirao je 1989. godine kada je David odlučio da promijeni svoj životni put i useli se sa svojom tadašnjom djevojkom, a današnjom suprugom Lindom. Ted je to shvatio kao ultimativnu izdaju njihovih zajedničkih ideala.

Tokom 17 godina, od 1978. do 1995, Kačinjski je poslao ili lično postavio 16 bombi. Njegovi napadi rezultirali su smrću tri osobe, dok je više od dvadeset pretrpjelo teške povrede, gubitak vida, sluha ili amputacije udova.

Nakon što je objavio manifest, snaha i brat su prepoznali stil pisanja i dojavili FBI-u da je "unabomber" možda upravo Ted.

Uhapšen 1996. godine u njegovoj kolibi

Kačinjski je uhapšen u proljeće 1996. godine, a u njegovoj drvenoj kolibi pronađena je dovršena bomba spremna za slanje, kao i desetine hiljada stranica pedantnih dnevnika koji su detaljno opisivali svaki njegov smrtonosni potez. Tamo se nalazio originalni rukopis manifesta.





