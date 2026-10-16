Skandal trese Netfliks: Serija joj uništila život, traži 170 miliona dolara odštete (Video)

Fiona Harvi, koja tvrdi da je u Netfliksovoj hit-seriji "Baby Reindeer" prikazana kao osoba koja uhodi glavnog lika, "presrećna" je nakon što je izvojevala važnu pravnu pobedu protiv Netfliksa u postupku za klevetu.

Izvor: Printscreen Netflix

Suđenje između Harvijeve i striming platforme korak je bliže, nakon što je odbačena žalba Netfliksa na odluku da se njen slučaj ne odbaci.

Njen advokat iz Njujorka, Ričard Rot, izjavio je: "Netfliks čini sve što može kako bi izbjegao suđenje u ovom postupku".

Prvo je podnio zahtjev saveznom okružnom sudu, ali je izgubio. Zatim se žalio na tu odluku, ali je žalba odbačena.“

Rot je dodao: "U ovom slučaju će biti održano suđenje, na kojem će se pred porotom u prvi plan staviti nezakonito postupanje Netfliksa".

Na pitanje kako se njegova klijentkinja osjeća, odgovorio je:

"Presrećna je".

Izvor: Piers Morgan Uncensored/PLANET / Planet / Profimedia

Harvi traži 170 miliona dolara odštete, tvrdeći da ju je televizijska serija, koju je osmislio i u kojoj glumi Ričard Gad, oklevetala i pretvorila njen život u pravu noćnu moru.

Serija "Baby Reindeer", koja je premijerno prikazana u aprilu 2024. godine, postala je globalni hit. Na početku prve epizode na ekranu se pojavljuje natpis: "Ovo je istinita priča.“

Na kraju serije, lik Marta, koju tumači glumica Džesika Ganing, priznaje krivicu za uhođenje komičara Donija (Gad) i osuđena je na četiri i po godine zatvora.

Baby reindeer trejler serije Izvor: Youtube /Netflix

Harvini advokati tvrde da ona nikada nije osuđivana za bilo kakvo krivično djelo, a kamoli da je bila u zatvoru. Ona navodi da je oklevetana "u razmjerama i obimu bez presedana" i da joj je zbog toga život uništen.

Njen pravni tim izjavio je da je nakon emitovanja serije bila toliko traumatizovana da nije mogla da izađe iz svog stana u Londonu.

U septembru 2024. godine, sudija Geri Klaus presudio je da Baby Reindeer nije istinita priča i naveo da Netfliks "nije uložio nikakav napor da provjeri" tačnost iznetih činjenica. Takođe, platforma nije preduzela mjere da sakrije Harvin identitet.