2027. će biti najbolja u filmskoj istoriji: Ovo je spisak naslova koji nam dolaze, od Star Wars-a do Avengersa

Izdvajamo najave filmova koji će obilježiti mjesece pred nama.

Izvor: printscreen/youtube/Universal Pictures/Cineconic Studio/MR STUDIO/Marvel Entertainment

Godina 2027. ima sve preduslove da ostane upamćena kao jedna od najuzbudljivijih za filmsku publiku u posljednjih nekoliko decenija. Spojiti u samo dvanaest mjeseci povratak franšiza kao što su "Ice Age", "Shrek", "Frozen", "Star Wars" i spektakl iz Marvelovog univerzuma zvuči gotovo nestvarno, ali Holivud očigledno ne planira da štedi adute.

Evo šta nas sve čeka od filmova naredne godine i trejleri koji su, za sada, dostupni:

Ice Age: Boiling Point (februar 2027)

Šesti nastavak animiranog serijala vraća Menija, Sida, Dijega i družinu u opasni podzemni "Izgubljeni svijet" dinosaurusa, gdje se suočavaju sa erupcijom vulkana i rijekom lave, dok Skrat pokušava da spase bebu i svoj žir.

Gatto (mart 2027)

Potpuno originalni Piksarov animirani film u režiji Enrika Kazarose (radio mnogima omiljeni animirani film "Luca"). Radnja prati mačka koji istražuje ulice slikovitog primorskog grada, stavljajući naglasak na magiju, prijateljstvo i italijanski šarm.

The Exorcist: Martyrs (mart 2027)

The Exorcist: Martyrs | Official Trailer Izvor: YouTube

Potpuni reset franšize u režiji majstora horora Majka Flanagana, sa Skarlet Johanson u glavnoj ulozi. Priča donosi novu, psihološki utemeljenu i znatno strašniju perspektivu borbe protiv demona.

Sonic 4 (mart 2027)

Nastavak avantura plavog ježa Sonika i njegovih prijatelja protiv novih prijetnji i doktora Robotnika, oslanjajući se direktno na rasplet i likove predstavljene u trećem dijelu.

Godzilla X Kong: Supernova (mart 2027)

Novi talas u MonsterVerse univerzumu u režiji Granta Sputorea. Dva drevna titana ponovo udružuju snage protiv nove kosmičke prijetnje koja se budi i prijeti uništenju Zemljine biosfere.

The Legend of Zelda (april 2027)

The Legend of Zelda Izvor: YouTube

Igrana (live-action) adaptacija legendarne Nintendove video-igre u režiji Vesa Bola. Prati mladog ratnika Linka na epskom putovanju kroz kraljevstvo Hajrul kako bi spasao princezu Zeldu i zaustavio mračnog tiranina Ganona.

Star Wars: Starfighter (maj 2027)

Star Wars: Starfighter - Teaser Trailer Izvor: YouTube

Samostalni film iz "Ratova zvijezda" u režiji Šona Levija, gdje glavnu ulogu igra Rajan Gosling. Fokus je na svemirskim pilotima i borbama u kokpitima borbenih letjelica, inspirisan atmosferom vojnih letačkih akcija.

How to Train Your Dragon 2 (igrana verzija, jun 2027)

Nastavak igrane adaptacije originalnog animiranog klasika o Hikapu i zmaju Tutlesu, koji istražuju svijet izvan Berka i nailaze na misteriozne nove zmajeve i opasne lovce.

Shrek 5 (jun / jul 2027)

Povratak originalne glumačke ekipe (Majk Majers, Edi Marfi, Kameron Dijaz). Radnja se fokusira na novu porodičnu dinamiku gdje su Šrekova i Fionina djeca odrasla (Zendaja daje glas kćerki Felišiji), suočavajući se sa novim preokretom u Dalekom kraljevstvu.

Man of tomottow (jul 2027)

Zvanični nastavak filma "Superman" (2025) unutar DC univerzuma Džejmsa Gana. Prati Supermena (Dejvid Korensvet) dok pokušava da očuva mir u svijetu koji balansira između napredne tehnologije Lutorske industrije i nove vanzemaljske prijetnje.

Minecraft 2 (jul 2027)

Nastavak igrane adaptacije megapopularne igre; radnja produbljuje istraživanje pikselizovanog svijeta Overworld-a i mračnih dimenzija poput Nether-a i The End-a.

The Simpsons 2 (2. septembar 2027)

Drugi dugometražni bioskopski film o Simpsonovima. Homer ponovo pravi ekološko-društvenu katastrofu koja ugrožava cijeli Springfild i stavlja porodicu na velika iskušenja.

Frozen III (novembar 2027)

Elsa i Ana istražuju drevno porijeklo magije i istoriju svojih predaka, a priča je koncipirana kao prvi dio dvodijelne epske sage koja će se nastaviti u "Frozen 4".

The hunt for Gollum (decembar 2027)

Režira ga Endi Serkis (koji reprizira ulogu Goluma), uz produkciju Pitera Džeksona. Radnja je smještena između događaja iz "Hobita" i "Družine prstena", prateći potjeru Gandalfa i Aragorna za Golumom kako prsten ne bi pao u ruke Saurona.

Avengers Secret Wars

Vrhunac Marvelove Multiverse sage u režiji braće Ruso, sa Robertom Daunijem Džuniorom u ulozi Doktora Duma. Kolaps stvarnosti spaja različite univerzume na jednom mjestu (Battleworld), vodeći u konačni obračun svih heroja.

(Mondo.rs)