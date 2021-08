Kiropraktičar objasnio - ovi položaji dovode do bola u vratu i kičmi

Kiropraktičar o bolu u vratu, kao i težim simptomima problema s vratom i kičmom, bolom koji se spušta niz ruku i dovodi do osjećaja ukočenosti ili trnaca.

Izvor: TV Pink

Kiropraktičar Dejan Glušac rekao je u Jutarnjem programu da nas sjedenje za računarom ili na poslu, ali i prekrštanje nogu i pranje kose "preko kade", dovode u opasnost od povreda vratnog dijela kičme.

Glušac je kazao da problemi s vratnim dijelom kičme mogu izazvati bol koji će se najprije pojaviti na mjestu gdje je logično da ga osjetimo, ali se može i spustiti niz čitavu ruku i izazvati zaista neprijatne simptome.

"Prije 20, 30 godina su donja leđa bila problem a zbog upotrebe računara i više vožnje, sedentarnog posla, sada je vrat. Tenzija u mišićima i stres mogu da izazovu tenziju i bolove. Bol i ukočenost, negdje to spada u slabe simptome. Čim je bol duž ruke, veći je kontakt sa samim nervom i mora biti ozbiljniji pristup liječenju. Ako trnu ruka ili noga, klasifikuje se kao teži simptom. Čak i kad mali prst na ruci boli duže vrijeme, to je problem", rekao je on.

Pritisak na korijen nerva u vratnoj kičmi izazvaće bol, i u zavisnosti od toga koji je nerv ugrožen, imaćemo drugačije simptome ili "lokaciju" njihove manifestacije.

"Donji dio vrata najčešće će se odraziti na bol koji se spušta niz ruku. Najpokretljiviji dio, korijen vrata, najčešće ima promjene i to degenerativne, tu ćemo tražiti uzrok problema," rekao je Glušac.

Često mislimo, ma proći će to, i onda ne odemo na vrijeme kod ljekara.

"Uzroci su diskus hernija, prolaps diskusa, a dalje strukturne promjene, padovi, udesi ili trzajne povrede. Smanjuje se prostor između pršljenova i opet imamo problem s pritiskom na nerv. Kod starijih, poziciono pomjeranje je problem, to su fizički pritisci na nerv. Kako god da djelujemo na taj pritisak, mirovanjem, lijekovima što ljudi najčešće rade, mi samo zabašurimo problem i ne riješimo ga. Jedino je sigurno otići kod fizijatra, a potom i kiropraktičara", rekao je on.

"Ljudi se boje da će im kiropraktičar 'krckati' zglobove, u pitanju su bezbolni tretmani, nije prijatno čuti taj zvuk, ali nema opasnosti ako radite kod stručnjaka. Poslije toga ste kao novi, posebno ako rano primjetite problem", rekao je on.

Problem je moguće trajno otkloniti, što ne znači da se vraćamo na ono "kako je bilo prije", posebno ako smo u godinama, ali možemo nastaviti da živimo bez tegoba.

"Tokom dana teško je naći udoban položaj, ako sjedite ili gledate televizor. Žene nikako ne bi trebalo da prekrštaju noge, to nije prijatan položaj za sjedenje. Pranje kose preko kade, i drugi položaji, mogu da izazovu probleme pa čak i povrede. To budu kapi koje preliju čašu, jer već poslije 25. godine života mi imamo degenerativne promjene. Ako dobijemo trzajnu povredu, samo ćemo pogoršati problem i onda ćemo imati bolove i hronično stanje koje zahtijeva rješavanje", rekao je on.

(MONDO)