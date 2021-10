Problem sa spavanjem koji razara zdravlje: Postaje sve gori s godinama, a 2 besplatne stvari pomažu da se bolje odmorimo

Dvije stvari su odgovor na pitanje "kako da brže zaspim", znamo da muči mnoge!

Izvor: Shutterstock/Monkey Business Images

Što smo stariji, sve nam je teže da zaspimo, lakše se budimo na svaki zvuk, a provodimo manje vremena u REM fazi, najvažnijoj za nastajanje novih ćelija i oporavak postojećih.

"Kvalitet sna opada kako starimo, zbog stresa, promjena u hormonima pa i lijekovima koje vremenom počinjemo da uzimamo", objasnila je neurološkinja Nikol Avena.

Dok bebe provode i do 50 odsto sna u REM fazi, kod odraslih on čini samo 20 do 25 odsto vremena provedenog u snu. Redovan i zdrav san osnova je dobrog zdravlja, i kada njega nema, ispaštaju mentalno zdravlje, imunitet, varenje, pa čak i kosti i mišići.

Postoje dva jednostavna načina da pomognemo sebi da bolje spavamo u ovoj najvažnijoj fazi.

Prvi je fizička aktivnost, koja dokazano pomaže da brže zaspimo, čvršće spavamo a tijelo se bolje odmara i regeneriše. Ovo naročito važi za starije ljude. Dobra vijest je da možete odabrati aktivnost koja vama odgovara, jer nije važno ni koja je, ni koliko traje - makar i duža šetnja biće blagotvorna za san.

Već smo vam rekli koje su najgore navike za imunitet u zrelom dobu, i piće je među njima, pa ako imate naviku da popijete čašu vina ili slično predveče, znajte da vam loše utiče na san.

(MONDO)