Nutricionista otkrio koja hrana uništava zdravlje: Ova jela su najopasnija!

Restorani, brza hrana i pekare niču kao pečurke u svakom većem gradu, dok se najviše poručuju roštilj, pice i pohovana mesa. Koliko je zdravo svakog dana jesti ovu hranu, vadeći se na nedosatak vremena i mogućnost dostave?

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac/Tamara Sekulović

Dostava hrane postala je pravi hit, naročito za zaposlene u većim gradovima, kojima ostaje malo vremena za kuvanje i spremanje. Najčešća opcija jeste hrana iz restorana a najpopularnija jela su pomfrit, paste, kineska hrana, pohovana mesa, "karađorđeva", "bečka"...

Kada većina dana prolazi u sjedenju u kancelariji a svježu, domaću hranu zamijeni "restoranska", to može da izazove ne samo gojaznost, već zdravstvene probleme čak i kod osoba koje nemaju višak kilograma, tvrde nutricionisti.

Nutricionista Miloš Nedeljković otkriva za MONDO šta je problem sa pohovanom piletinom u slatko kiselom sosu, zašto heljdina pogačica nije uvijek zdrav doručak, zbog čega "karađorđeva" nije dobar izbor i šta su zdrave zamjene koje takođe mogu da se poruče.

"KARAĐORĐEVA" I "KINEZI" NISU DOBAR IZBOR

Koliko god mislili da je bolje pojesti hranu iz restorana nego picu ili burek, ona takođe može da optereti sistem za varenje, kaže nutricionista.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Hrana iz restorana je uglavnom jaka i sigurno će opteretiti organizam i organe za varenje. Popularne su 'bečka' i 'karađorđeva' koja u sebi ima šunku i kačkavalj, koji nisu najzdravija opcija. Piletina u azijskim restoranima često je pohovana, pržena u ulju i puna soseva, u koje se dodaje šećer. To ne može da bude zdravo, čak i kada se radi o povrću, pošto dodatak ulja i soli sve mijenja", kaže Miloš Nedeljković.

POGAČICA SA HELJDOM NIJE ZA SVAKI DAN

Često se dešava da se određena namirnica smatra dobrom i kvalitetnom, a da zapravo u tome nema mnogo istine.

"Mnogi se zavaravaju da je zdrav doručak heljdina pita ili proja iz pekare. To je u redu ponekad, ali se ne smatra doručkom koji treba da jedete svakog dana. To je ipak pekarska, a ne domaća hrana. Takođe, čak i u jela po restoranima koja se smatraju domaćim, kao što je pasulj ili ćufte, dodaje se zaprška i velika količina brašna, koja prevazilazi količine koje dodajemo kod kuće", objašnjava naš sagovornik.

PIRINAČ UMJESTO POMFRITA, OBIČNA PLJESKAVICA UMJESTO PUNJENE

Mnogi zaposleni zaista nisu u prilici da svakog dana spremaju hranu, ali čak i kod hrane iz restorana, može se nađe zdrava varijanta obroka, kaže naš sagovornik.

"Treba se držati mjesta za koja znamo da je hrana svježa i kada se obroci prave. Parče mesa bez soseva, salata i grilovano povrće bez puno ulja je uvijek dobar izbor. Riba, bijelo meso i vješalica su bolja varijanta od ostalih mesa, pošto su manje masni. Nije problem pojesti roštilj, ali ne svaki dan. Neka to bude čista pljeskavica, a ne punjena. Kuvani rižoto je uvijek bolja opcija nego pomfrit. Ako to već mora da bude krompir, neka bude pekarski, koji je pečen, a ne pržen u dubokom ulju", objašnjava nutriconista.

AKO NASTAVIMO OVAKO, IMAĆEMO PROBLEME SA STOMAKOM, NADUTOŠĆU, SRCEM..

Mlađe osobe lakše podnesu svu tu hranu, najčešće ako se dosta kreću i praktikuju neki sport. Ali, problem može da nastane čak i kada ne bude vidljiv, u smislu gojaznosti.

"Najprije su to stomačni problemi, grčevi, nadutost i povećanje triglicerida i holesterola u krvi. To se dešava kod osoba koje su mršave, ali se zbog loše hrane ne osjećaju dobro. Često prejaka hrana dovodi do toga da se osjećate umorno, dolazi do zakrčenja krvnih sudova i problema sa srcem. Takođe, oni koji su mršavi i imaju dobar metabilizam, mogu da imaju problem ako nastave godinu ili dvije sa lošom ishranom, i ja garantujem da će se ugojiti pet do deset kilograma", tvrdi nutricionista.