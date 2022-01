Jeftino povrće koje snižava pritisak: Evo kako da ga koristite

Zimi je tipično da dolazi do hipertenzije, a postoji hrana koja može da pomogne. Jeftina cvekla za čudo za pritisak!

Da li ste primijetili da vam pritisak posebno skače kada je napolju hladno vrijeme? Povezanost između promjene vremena i zdravlja zapazio je još Hipokrat. On je uočio da vremenske promjene utiču i pozitivno i negativno na ljude, što zavisi od sredine u kojoj žive, njihovog prilagođavanja, psihofizičkog i zdravstvenog stanja, životne dobi...

Jaka hladnoća djeluje na vazokonstrikciju (stezanje, suženje) krvnih sudova, kako perifernih (bolovi u nogama), tako i krvnih sudova koji ishranjuju srčani mišić (koronarni krvni sudovi). To može da bude jedan od uzroka pogoršanja srčanih bolesti, pa čak može da dovede do infarkta. Takođe, djeluje i na krvne sudove mozga, pa može da uzrokuje šlog. Hladno vrijeme može da dovede i do pogoršanja hroničnog opstruktivnog bronhitisa ili astme.

Niska spoljna temperatura takođe je uzrok povišenog pritiska. Pa tokom hladnih dana zbog izrazitog suženja krvnih sudova i slane hrane (što je tipično za gurmanluke koje jedemo tokom praznika) imamo češću pojavu hipertenzije sa svim njenim komplikacijama, infarktom srca, mozga i dr.

Nutricionistkinja i doktorka Ana Drobiševa otkrila je koje povrće može da pomogne da spustite pritisak i poboljšate funkciju jetre, a bonus je i što je vrlo jeftino, a zimi ga ima najviše!

Visok krvni pritisak je danas jedan od najčešćih uzroka rane smrti širom svijeta. Nagli skokovi negativno utiču na zdravlje krvnih sudova i srčanog mišića. Naučnici su tokom eksperimenata utvrdili da svaki skok pritiska povećava opterećenje srca čak 10-20 puta.Nažalost, u 90 odsto slučajeva hipertenzija se završava srčanim ili moždanim udarom.

Da bi smanjili rizike, kardiolozi svojim pacijentima propisuju posebnu terapiju. Međutim, prema riječima nutricionistkinje Drobiševe, nivo krvnog pritiska može da se kontroliše uz pomoć dijete.

Najbolja namirnica za hipertenzivne pacijente

Drobiševa preporučuje da svi ljudi koji su skloni skokovima pritiska češće jedu cveklu!

"Pigment betacijanin koji sadrži cvekla je snažan antioksidans koji usporava rast malignih neoplazmi. Cvekla pomaže u snižavanju pritiska, jača zidove krvnih sudova, poboljšava funkciju jetre, pomaže u uklanjanju viška tečnosti iz organizma. Za žene je veoma korisno da konzumiraju cveklu tokom menstruacije, jer ovo povrće vraća gubitak krvi u tijelu. Bonus je i što cvekla zadržava korisna svojstva nakon toplotne obrade", kaže nutricionistkinja.

Ipak, treba povesti računa i o tome da kuvana cvekla sprečava apsorpciju kalcijuma.

"Zato osobe koje imaju predispoziciju za razvoj osteoporoze ne bi trebalo da je jedu", kaže Drobiševa.

Ona je istakla i da je sok od cvekle nevjerovatno zdrav. Ali, da bi delovao, treba ga razblažiti sa vodom u razmeri 1:4 (50 ml soka).

