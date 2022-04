Da li je ponedjeljak najbolji dan da ostavite cigarete? Terapeut Milenko se prisjeća: "Pušio sam 2,5 pakle dnevno"

Kako ostaviti cigarete što lakše i bezbolnije, otkrio je terapeut Milenko Petronijević

Obično velike odluke, odnosno one koje nam teško padaju poput ostavljanja cigareta, kretanja na dijetu ili u teratanu, ostavljamo za ponedjeljak. Prvi dan nedjelje se čini kao najbolji dan za pravljenje rezova i okretanje novog lista. A koliko je pogrešno upuštati se u nešto što nam po pravilo teško pada baš na ovaj dan i koji je zapravo najbolji ako želite da prestanete da pušite, u uključenju uživo na TV Prva govorio je Milenko Petronijević, terapeut za odvikavanje od cigareta.

"Svaki dan je idealan. Kod ostavljanja cigareta, ljudi često odlažu, pa kažu da će početi od ponedjeljka, posle slave, itd. Kad god čovjek riješi a da ne odlaže, to je dobar dan, pa zašto to onda ne bi bio i ponedjeljak."

Šta je pokazalo iskustvo, koji dan je zaista najbolji da krenemo u odvikavanje od ove loše navike?

"Dan nije bitan", kaže terapeut. "Ja ovo radim već 15 godina po metodi koja postoji 40 godina, bitno je da čovjek oseti potrebu da ih ostavi. Kod nekoga je ta želja više eksplicitna, kod nekog manje, ali onog momenta kada osjetimo potrebu, ne treba da odlažemo jer može da se produži u beskonačnost."

Koliko je zaista teško ostaviti cigarete, posebno ako je neko pušač 20 i više godina?

"Ostavljenje cigareta je besmisleno laka stvar. Sa čim se čovjek suočava kad ostavlja cigarete? Postoji jedan mali procenat fizičke krize, a ogroman procenat tih muka koje su psihičke prirode i posljedica silnih zabluda da ćemo se ugojiti, da ćemo biti nesrećni, nećemo moći da uživamo u kafi, piću. To su sve zablude i ako i otklonimo, tu pušenju dolazi kraj."

Najvažnije je razlikovati šta je to za šta vezujemo cigarete. Kad to otklonimo, onda je lakše.

"Ljudi vezuju cigarete za razne stvari - kafu, višak kilograma i misle da neće moći da prođu kroz život ako prestanu da puše, da će im biti teško. Tek kada ostave cigarete, shvate koliko im je zapravo lakše. Misle da nikada neće uživati u kafi kada prestanu da puše, a to je teška zabluda. Ja sam pušio dvije i po pakle dnevno i moja prva jutarnja kafa je bila vezana za četiri cigarete dnevno, posljednju sam palio 15 sekundi nakon prethodne. Sada kad pijem kafu, uživam u njenom ukusu i kažem sebi 'Hvala Bogu, što više to ne moram da radim'. Tako je sa svime što vezujemo za cigarete, a to znaju ljudi tek kada ostave pušenje."

Najvažniji savjet?

"Ako neko razmišlja da ostavi cigarete, odmah neka to i uradi. Odlaganje može da dovede do toga da nikad ne ostavi ili da to uradi kada bude kasno", zaključio je terapeut.

