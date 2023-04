KO MOŽE BRZO DA SMRŠA POSLIJE PRAZNIKA, A KO NE: Fitnes trener razbio ZABLUDE i otkrio najčešće GREŠKE

Marko Stojanović, fitnes trener i stručnjak za ishranu, otkriva najbolje načine da izgubimo višak kilograma!

Izvor: TV Prva/screenshot

Za vrijeme praznika većina nas jede i više nego što je potrebno. Telo to oseti, a za rezultat dobijamo višak kilograma. Proces mršavljenja nije lak, često osetimo da nam fali motivacija, a prvi korak je uvijek najteži. Fitnes trener Marko Stojanović je u emisiji "150 minuta" na Prvoj otkrio da su dvije stvari najvažnije - kontinuitet i disciplina. Kako je rekao, motivacija je kratkog daha.

"Ljudi koji su inače bili fizički aktivni, neće imati nikakvih problema, par dana tokom praznika ne može da im našteti. Kod ljudi koji uopšte nisu aktivni i koji ne vode računa o ishrani, hrana može da izazove puno gasova i nadutost u stomaku. Tijelo zadržava vodu, alkohol dehidrira, unosimo ga i totalno narušimo balans u organizmu. Svaki gram alkohola ima kalorija. Najmanje kalorija ima žestina, rakija. Mislim da je najbolje da se popije par rakija ili bijelo vino", rekao je Marko i dodao gdje najčešće griješimo.

"Ljudi se vode pravilom da ako hoće da smršaju, treba da unose manje ugljenih hidrata, a više proteina. Ipak, da bi čovek smršao, mora da bude u kalorijskom deficitu. To znači da mora da troši više kalorija nego što ih unosi. Ne treba gladovati, ali tu postoji jedan drugi problem. Ljudi koji su se pretrpavali hranom, kad dobiju hranu koja termički nije toliko obrađena, imaju problem da je pojedu. Čokolada može da ima 500 kalorija, a drugi kvalitetan obrok od mesa, pirinča i salate ima isto toliko. Čokoladu lako pojedu, ali obrok koji će ih držati sitim ne", objasnio je fitnes trener.

Najbolji način za postizanje rezultata

"Savjetujem svima da tri puta nedjeljno rade trening snage. Pored toga, šetnja ili kardio trening. Svi misle da je brza šetnja bolja od trčanja, ali nije neka velika razlika. Problem je što se ljudi prvo bace na trčanje i brzo dođe do odustajanja. Zamislite čovjeka koji sjedi cijeli život i sutra trči sat vremena. On će trčati tad i možda nikad više. Poenta je da postepeno mijenjaju rutinu. Ja klijentima dajem na početku lagane treninge, treba da se nauče pokreti i tehnika, a kasnije krećemo na ozbiljne treninge", rekao je Marko i otkrio dvije ključne stvari koje vode do uspjeha.

"Kontinuitet i disciplina su najvažnije stvari. Motivacija je kratkotrajna. Može da traje sat vremena, dan ili pet dana. Hidratacija je jako bitna, ne preporučujem ljudima manje od tri litre vode dnevno. Kada je celulit u pitanju, fizička aktivnost i pravilna ishrana pomažu u gubitku celulita", objasnio je fitnes trener.

