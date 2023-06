Dženifer Aniston priznala grešku - "Uništavala sam se 15 godina"

Nakon 15 godina redovnih treninga, Dženifer Aniston otkriva kako je upropastila svoje tijelo.

Možda je harizma njen glavni adut kojim osvaja ljude širom svijeta, ali Dženifer Aniston (54) može da se pohvali linijom na kojoj joj zavide i upola mlađe koleginice. Decenijama održava formu zahvaljujući tome što je fanatik fitnesa i zdrave ishrane, ali ne uživa u komplimentima koje svakodnevno dobija. Naprotiv, kako kaže, ne podnosi klasičnu frazu koja glasi: "Izgledaš dobro za svoje godine". Želi da je pretvori u: "Izgledaš sjajno - tačka".

"Ne mogu to da podnesem. To je navika društva, da imamo fraze poput: 'Pa, ti si u toj fazi, za svoje godine si...'. Ne razumijem ni šta to znači. U boljoj sam formi nego što sam bila u dvadesetim. Osjećam se bolje u svom umu, tijelu i duhu. Sve je 100 odsto bolje", kaže Dženifer za britanski Vog.

Zvijezda "Prijatelja" otkriva da je 15 godina uništavala svoje tijelo kako bi izgledala "holivudski savršeno". Ipak, sve je uzelo danak, a njen način razmišljanja o zdravlju se promijenio. To znači da više ne radi vežbe koje se "previše ponavljaju". "Kada razmišljate o tome na način: 'Moram da radim 45 minuta kardio treninga ili neću dobro vježbati', to je zastrašujuće. Toliko dugo sam vjerovala u to. Samo sam upropastila svoje tijelo", kaže Dženifer joj je terapeut ukazao na činjenicu da pretjeruje.

"Moj fizioterapeut mi je dao Barbi lutku koja je prekrivena trakom. To izgleda glupo, ali samo dok ne shvatite da je svrha te trake da pokaže svaku povredu koju sam imala u posljednjih 15 godina. Mislim da je sada pravi izbor taj što volim da vežbam sa prijateljima. Samo radiš svoj trening, a ako imate dobru muziku, možete se zabaviti", kaže Dženifer i dodaje da tokom treninga najviše voli da sluša Rijanu.

Povodom promocije fitnes brenda "Pvolve", Dženifer Aniston je kao njihov ambasador pozirala u sportskom izdanju. Fotke su obišle svet, jer se na njima vidi jasno isklesan stomak glumice. "Dok ulazimo u naše lijepe starije periode, moramo da budemo uzbudljivi. I moramo da budemo ljubazniji prema svojim tijelima. Da sam znala za to prije 20 godina, kada sam 'lomila' svoje tijelo, uštedjela bih toliko bola", kaže Dženifer.

Glumica savetuje trening tri puta nedjeljno, po sat vremena. Svoju ishranu uvek drži pod kontrolom, tako što dan započinje toplom vodom sa limunom, a potom doručkuje jaja sa avokadom ili ovsene pahuljice sa umućenim bjelancetom. Redovno pije protein, a svakog dana meditira. Dženifer je jednom prilikom otkrila i da povremeno posti, a jednom nedeljno radi mini tretman lica.

"Moj omiljeni trenutak je meditacija. Voljela bih da možemo da zamrznemo vrijeme u tom magičnom satu. Takođe, joga i pisanje mi pomažu da se fokusiram na smirenost", kaže Dženifer i dodaje da je pranje sudova za nju opuštajuća aktivnost, jer je smiruje kad zna da je kuhinja čista.

