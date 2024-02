Najzgodniji frajer smršao 10 kila ZA MJESEC DANA: Pogledajte kako sada izgleda turski glumac koji je zaludio žene

Turski glumac Džan Jaman objavio je novu fotografiju i otkrio kako je smršao 10 kilograma za mjesec dana!

Izvor: ATA Images/Milan Maričić

Sjećate li se trenutka kada je slavni turski glumac Džan Jaman prošetao Knez Mihailovom? Brojne žene su se okupile, tražile da se slikaju sa njim, a odavno je poznato da važi za jednog od najzgodnijih poznatih muškaraca. Glumac sada izgleda drugačije. Objavio je novu fotografiju na Instagramu i otkrio da je za mjesec dana smršao 10 kilograma.

Izvor: ATA Images/Milan Maričić

"Kako sam izgubio 10 kilograma za 30 dana? Nakon što sam završio snimanje filma 'Violet Like the Sea 2', iskoristio sam nekoliko slobodnih dana. Vratio sam se u svoj rodni grad kako bih proveo neko vrijeme sa porodicom i bliskim ljudima. Trebalo mi je da se malo odmorim i isključim, iako nikad ne pretjerujem. Želio sam da uživam u turskoj kuhinji, jako mi je nedostajala", započeo je 34-godišnji glumac.

Izvor: Profimedia

"Znao sam da ću po povratku u Rim imati težak posao i da ću morati da se pripremim za sljedeću ulogu. I tako je bilo. Prvo sam morao da postignem idealnu težinu, a zatim da se fokusiram na mentalne aspekte. Bio je to težak period. Za mjesec dana sam izgubio 10 kilograma. Odrekao sam se mnogih stvari, morao sam da vježbam 2 ili 3 puta dnevno i da postim", dodao je.

"Međutim, nema razloga za brigu. Uprkos iscrpljenosti, savršeno sam zdrav, ali prije svega jako zadovoljan. Sve sam radio uz pomoć stručnjaka. Na kraju, to je ono što glumci rade - transformišu se kad je to potrebno. Ukratko, nastaviću dok ne dođemo do savršenog", zaključio je.

(MONDO)