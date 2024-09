Omiljena glumica u farmerkama od 17.000 €: Model izazvao raspravu, mnogi ne mogu da vjeruju kako izgledaju

Blejk Lajvli prošetala je u farmerkama od 17.000 evra i izazvala raspravu na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia

Blejk Lajvli, glumica koja važi za jednu od omiljenih poznatih žena na svijetu, privukla je pažnju najnovijom modnom kombinacijom. Tokom tureneje za film It Ends with Us nosila je nekoliko upečatljivih dizajnerskih komada, ali buru na mrežama izazvale su farmerke koje koštaju 19.000 dolara, odnosno nešto više od 17.000 evra.

U pitanju je model italijanske modne kuće Valentino, koje imaju izvezene motive hibiskusa. Blejk Lajvli ih je uparila sa jednostavnim bijelim topom, štikalam Christian Louboutin i okruglim minđušama. Očekivano, reakcije na društvenim mrežama bile su podijeljene. Dok su jedni hvalili ovaj model, drugi su pisali da je previše izdvojiti toliko novca za farmerke.

"Za proizvodnju farmerki potrebno je mnogo resursa i rada. Ako plaćamo jako nisku cijenu za farmerke, to znači da neko ili nešto negdje drugde snosi stvarni trošak. Ako uzmemo u obzir trošak po nošenju, ulaganje u kvalitetne komade koje ćete nositi više puta dugoročno je bolje za vaš novčanik", objašnjava Sandra Kaponi, suosnivačica web stranice Good on You.

Šta vi mislite? Glasajte u našoj anketi!

Anketa Koliko ste spremni da izdvojite za farmerke? Do 5.000 dinara. 100% (3)

Između 5.000 i 10.000 dinara. 0% (0)

Za dobar model mogu da dam i više od 10.000 dinara. 0% (0) Povratak na glasanje Koliko ste spremni da izdvojite za farmerke? Do 5.000 dinara.

Između 5.000 i 10.000 dinara.

Za dobar model mogu da dam i više od 10.000 dinara. Glasaj Rezultati

BONUS VIDEO: