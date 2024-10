Gdje se nalazite u životu? Simbol koji vas privuče otkriva kuda ste krenuli i šta vam stoji na putu do cilja

Intuitivno izaberite jedan od 6 simbola na slici i pročitajte tajnu poruku koju vam šalje vaše nesvjesno.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Testovi ličnosti su zabavan način da otkrijete nešto novo o sebi. Osim popularnih optičkih iluzija, u psihološkim testovima odavno se koriste i simboli. Kada pogledate sliku na kojoj je 6 simbola, vaša podsvhbest će izabrati simbol koji će vam otkriti kuda se krećete u životu.

Intuitivno izaberite jedan od šest simbola na slici - bez oklbevanja, izaberite onaj koji vam se dopao na prvi pogled.

Izabrani simbol će vam reći gdbe možda grešite i na šta treba da se fokusirate u budućnosti kako bi vaš život bio ispunjen srećom i radošću.

Koji simbol vam se dopada?

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Simbol broj 1

Prestanite da se borite i prepustite se moći univerzuma. Vrijeme je da vjerujete svijetu umjesto da se borite protiv onoga što jeste. Trošite mnogo energije pokušavajući da pokrenete stvari. Međutim, rezultati nisu vrijedni truda. Možda bi trebalo da napravite korak unazad, udahnete i pustite stvari da teku bez želje da ih ometate, kontrolišete ili usmjeravate. Okrenite se ka unutra i pronađite unutrašnji mir.

Sada treba da prihvatite sadašnjost kakva jeste. Vaši sljedeći koraci će vam postati poznati kada budete mirni, tihi i fokusirani na svoje prave namjere. Izbjegavajte donošenje ishitrenih odluka, dozvolite tišini da vas vodi. Sve se dešava prirodno ako dozvolite da se dogodi.

Simbol broj 2

Trenutno ste raštrkani i dezorijentisani u svom životu i morate mu dati novi pravac. Postavite jasne granice koje nećete preći. I izgradite ih s ljubavlju prema sebi. Granice i nisu tako loše ako se stvaraju svjesno i sa usmjerenim namjerama. Ne dozvolite da ih vaše okruženje ometa. Vi imate ograničenu vitalnost i energiju i sami određujete čemu i kome ćete to posvetiti.

Ograite se od besmislenih situacija koje se ponavljaju i koje vas sprečavaju da rastete ili mijenjate se. Ne brinite se, nećeš biti sebičan, svako ima pravo i mogućnost da radi sa svojim životom šta mu je volja.

Simbol broj 3

Već ste mnogo razumjeli u životu i na pravom ste putu. Živite u skladu sa svojojm suštinom ili veoma približno njoj. Iako vam stvari možda nisu uvijek jasne, današnja poruka ima za cilj da vas obavijesti da će sve biti u redu.

Nastavite i uživajte u svakom trenutku. Gledajte kako se dnevna čuda dešavaju pred vama. Možda ćete se suočiti sa velikim problemom, ali ne brinite. Vjerujte da ste na pravom putu i na vaša pitanja će biti odgovoreno. Ne morate da brinete o budućnosti ili prošlosti, samo ostanite prisutni u svakom trenutku i gledajte kako se magija vašeg života odvija pred vašim očima.

Treba živeti lakše, bez napora, iako ponekad može delovati da je teško. Međutim, već u potpunosti shvatate da je i to deo lepote koju život nudi.

Simbol broj 4

Vrijeme je da se oslobodite prošlosti. Nema koristi da u glavi ponavljate iste stare priče iznova i iznova. Ne dozvolite da vas to spriječi da živite autentičnim životom ovde i sada. Suočavanje sa prošlim povredama je svakako dobra stvar, ali zvuči kao da prečesto puštate tu ploču. Pokušajte da se više fokusirate na sadašnjost, jer će to uticati na vašu budućnost i potpuno je u vašim rukama. Ako tome pristupite sa sviješću i povučete liniju prošlosti, videćete da će se vaša budućnost odvijati mnogo više u skladu sa vašim idejama i snovima.

Moć je u vašim rukama da promenite budućnost i jedini način na koji to možete da uradite jeste da uključite svoju svijest upravo sada, pustite prošlost, date sebi posljednju šansu da preradite stare emocije, a zatim pustite. Nećete moći da krenete napred dok to ne uradite.

Simbol broj 5

Stvari se brzo kreću i vrijeme je da se postave novi ciljevi i namjere. S obzirom na to da se život brzo kreće i da se stvari mijenjaju i konačno dobijaju na zamahu, pravo je vrijeme da sebi postavite neke nove ciljeve za sledeće poglavlje u svom životu. Počnite tako što ćete pogledati u sebe i pokušati da razumete šta vaše srce zaista želi. Zapišite šta vas čini srećnim i uradite to! Iako rezultati možda neće biti trenutni, zamislite svoje misli kao bumerang koji leti pravo u nebo. Dok čekate da vam se vrati, zadržite svoje pozitivne misli i namere. Poruka iz univerzuma je jasna – razjasnite svoje namjere sada i one će se ispuniti.

Simbol broj 6

Prilično ste okrenuti ka spolja i ne percipirate svoje unutrašnje ja koje vam stalno nešto govori. Toliko ste preplavljeni stvarima u svijetu oko vas da ste zaboravili da su svi odgovori u vama. Glava vam je puna haosa i misli, zbunjeni ste, odvojite se na trenutak od svojih misli i pogledajte u sebe. Pokušajte da se smirite, stvorite mirno mjesto samo za sebe i počnite da slušate poruke svog pravog ja. To će vas osloboditi haosa koji vlada u vašem umu i sve oko vas će početi da se menja u vašu korist. Zaista ne morate sve da znate, sve da izmislite i sve da budete. Plašite se da ćete nešto propustiti i ne vidite šta zaista nedostaje. Meditirajte, prošetajte, smirite um i uživajte u prirodi.

Koji vam se simbol najviše dopao?

(Sensa/MONDO)