Da li znate ko je na fotografiji? Riječ je o jednoj od najljepših žena svijeta

Ovako izgleda jedna od najljepših žena svijeta bez trunke šminke.

Izvor: Instagram/sofiavergara

Navikli ste da je vidite našminkanu i to profesionalnom šminkom koja prekriva svaku moguću tačkicu na licu. I pored toga, harizma je njen glavni adut. Nema problem da se pojavi bez šminke, pa čak ni da objavi fotografiju koja prikazuje njeno potpuno prirodno izdanje. Riječ je o jednoj od najljepših žena svijeta - Sofiji Vergari.

"Shvatila sam da ti temperatura daje savršenu boju rumenila", napisala je Sofija koja je 2017. objavila svoju fotku bez šminke.

"Imam orman pun kozmetike i sve to koristim. Vjerujem da je spriječiti problem mnogo važnije od ispravljanja. Kada dobijete prvu boru ili opušten vrat, to je to, nema kreme koja će to popraviti. Zato prevencija, prevencija, prevencija", rekla je glumica u intervjuu za časopis New Beauty i priznala je da je u odraslom dobu dobila rozaceu zbog činjenice da je stalno bila pod reflektorima na snimanju.

"Borila sam se sa problemom 6 ili 7 godina. Veoma je teško jer je koža postala preosjetljiva i stalno crvena, pa moram da biram hidratantne kreme i masna ulja za njegu. Sklona sam da koristim bilo šta sa umirujućim efektom. Nakon što umijem lice prije spavanja, nanesem ulje od nevena na kožu, zaista je umirujuće. Takođe je mastan i veoma prijatan, pa ga mažem svuda", otkrila je.

Osim toga, njega glumice sadrži umjerene količine retinola i vitamina C. To su moćni sastojci za sprečavanje starenja. Sofija je pokušala i sa laserskom terapijom - prije venčanja se tako riješila hiperpigmentacije i crvenila.

