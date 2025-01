I lijepo i praktično: Jakne i kaputa koji griju, a moderni su

Otkrijte stajliš, a tople modele kaputa i jakni za zimu 2025!

Izvor: Ferruccio Dall'Aglio / ShowBit / Profimedia

Kaput i jakna su esencijalni modni komadi za zimske dane u kojima želimo da se ugrijemo, a istovremeno ostanemo stilizovani za svaku priliku. Pored rolki i džempera, kaputi i strukirane jakne su jedan od razloga zbog kojih volimo hladniji period godine - oni nam daju sofisticirani, elegantniji look sa kojima je lako kreirati ostatak odjevne kombinacije.

Nakon pretrage fotografija sa modnih pista, ulica i kolekcija omiljenih modnih brendova, izdvojili smo nekoliko jasnih trendova za ovu zimu koje ćete željeti da nosite u 2025. godini. U nastavku pronađite šest modela kaputa i jakni sa kojima ćete biti spremni za bilo koju priliku u narednom periodu.

Dugačka puffer jakna

Nalazimo se u periodu veoma hladnih i oštrih dana, kada bismo najradije ostali ušuškani u udobnom kutku sopstvenog doma. Ipak, nemamo taj luksuz i zato se oslanjamo na stylish dugu puffer jaknu kao jedan od najudobnijih i najtoplijih komada za zimu.

Kaput sa rol-kragnom

Kome god da je prvom palo na pamet da spoji kaput i šal, zahvalni smo. Ovaj model ne samo da čini da svaki izgled izgleda neuporedivo skuplje, već i eliminiše potrebu za dodatnim šalom. Dodajte par kožnih rukavica i shopper torbu - dobićete look poput trendseterke sa Instagrama.

Oversized kaput

Bilo je samo pitanje vremena prije nego što će maxi haljine i suknje koje smo obožavali tokom jeseni uticati i na naše izbore outerweara. Maksi kaput savršeno se slaže sa haljinama koje dosežu do članaka i čizmama do koljena, ali isto tako izgleda sjajno i uz farmerke i ravne cipele. Bez obzira kako ga nosite, ništa ne može nadmašiti dramatičnu siluetu koju ovaj krojeni kaput stvara, i to je ključ da čak i najjednostavniji outfit instant postane stylish.

Braon kaput

Čokoladno-braon nijansa doživjela je svoj veliki comeback. Ova boja izgleda veoma luksuzno i skupocjeno, te oplemenjuje svaku odjevnu kombinaciju. Ove sezone, pružite priliku kaputu u braon boji - komplimenti su zagarantovani.

Bomber

Ove zime, preferiramo voluminozne kožne bomber jakne koje izgledaju kao da su pozajmljene sa muškog odjeljenja. Idealna je za ležernije outfite sa krupnim pletivima i oversized košuljama. Sudeći prema broju influensera koji su prihvatili ovaj trend, izgleda da će ovakva bomber jakna ostati aktuelna i u 2025. godini.

(MONDO/Wanted)