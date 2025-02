Stalno imate osjećaj da nemate šta da obučete? Vjerovatno pravite neku od ovih 5 grešaka

Kako biste uvijek imali šta da obučete, izbegavajte ovih 5 grešaka.

Izvor: Instagram

Zamislite ovo: Pripremate se za izlazak sa najboljim prijateljima, u pozadini vam svira omiljena pjesma, pijete čašu omiljenog vina, a kosa vam izgleda kao da je profesionalno isfenirana. Sve ide savršeno... dok ne dođe vrijeme da se obučete. Stojite ispred ormara, samo da biste uzdahnuli u porazu. Iz usta vam izlazi ona strašna fraza: "Nemam šta da obučem."

Iako ova fraza rijetko može biti istinita, to ne znači da ponekad ne može djelovati kao stvarnost. Ako se zateknete kako bacate odeću po sobi u panici, isprobavate jedan outfit za drugim, samo da biste odustali i posegnuli za omiljenim farmerkama i crnom majicom, sigurno je da pravite neke greške u vezi sa garderobom. Dobra vijest? One su lako popravljive.

Ako imate modnu katastrofu iz dana u dan, ove greške vas možda navode da osećate da nemate šta da obučete.

1. Kupujete samo u skladu s mikrotrendovima

Koliko je lako (i zabavno) ući u mikrotrendove. Čipkaste baletanke, teksas suknje midi dužine – trendi komadi na koje smo svi pali poslednjih godina ne prestaju da dolaze. I dok ovi komadi obično djeluju sjajno na početku, nakon nekoliko mjeseci, lako je osjetiti da više nisu "u modi". A šta nam preostaje? Odjeća koju ne volimo, a kamoli da je baš obožavamo.

Kako da izbjegnete da vam ormar bude pun stvari koje rijetko kad nosite? Pratite ovo zlatno pravilo:Ako ne možete da zamislite da je nosite za šest mjeseci, preskočite je. Razmišljajući unaprijed i pauzirajući prije nego što impulzivno kupite trendove, imaćete ormar pun stvari koje želite da nosite mnogo češće.

Izvor: Instagram

2. Kupujete manje kvalitetne komade

Svi smo to doživjeli: Kupite jeftiniji komad, a onda, kada ga obučete, materijal vam je neudoban ili neprijatan, ili jednostavno izgleda loše. I dok ne morate ulagati u svaki komad koji dodate u svoj ormar, kada kupujete nešto što ćete nositi godinama (kao što je kožna jakna ili dobar par džinsa), vredi posvetiti malo više vremena i pažnje izboru.

Pokušajte da investirate u komade visokog kvaliteta, čak i ako to znači da će vam biti potrebno duže da izgradite svoj savršen ormar. Ovo osigurava da nećete morati da menjate osnovne komade garderobe često, a cijena po nošenju biće niža nego da ste kupili komad niskog kvaliteta koji morate zameniti nakon nekoliko mjeseci. Posvetite veću pažnju proceni kvaliteta odeće koju razmatrate da kupite prije nego što je stvarno kupite.

3. Nemate dovoljno osnovnih komada

Zaista postoji nešto u tome da imate ormar koji uključuje osnovne komade na koje možete da se oslonite iznova i iznova. Istina je, možete da kupite koliko god želite trendi komada, ali ako nemate par džinsa koji vam savršeno pristaju ili jakne/mantila koji volite da nosite u prelaznim sezonama, brzo ćete ostati bez opcija… i to brzo.

Lako rješenje? Pokušajte da investirate u više osnovnih komada. Razmislite o stvarima koje možete uklopiti u više outfita tokom nedelje, kao što je dobra bijela majica koja se može nositi uz kožnu jaknu, blejzer ili samo. Ako imate solidnu osnovu osnovnih komada za outfite, bićete dobro.

Izvor: Instagram

4. Čuvate u ormanu odjeću koju više ne nosite

Lako je zadržati stvari iz sentimentalnih razloga, ali kada nešto stvarno ne nosite, ono zauzima prostor i otežava vam da vidite stvari koje zapravo nosite.

Sljedeći put kada budete pravili čistku u ormaru, zapitajte se da li ste nosili taj komad tokom posljednje godine. Ako je odgovor ne, zapitajte se zašto ne. Ako imate nešto poput haljine sa šarenim zelenim šljokicama koju obožavate, ali jednostavno niste imali odgovarajuću priliku da je nosite, možete je zadržati. Međutim, ako je samo držite iz navike, možda je vrijeme da preispitate.

5. Kupujete stvari za buduće dane

Najveća greška pri kupovini koju možete napraviti? Kupiti nešto što vam ne odgovara, ali se nadati da hoće u budućnosti. Nabavka nečega što je preveliko ili premalo uz plan da ćete stati u to u budućnosti je put koji nikako ne bi trebalo da idete.

Kako da to izbjegnete? Kada kupujete, podsjetite se nežno da je odjeća namijenjena da se nosi.Ako ne možete da je obučete i u njoj se osjećate samouvereno već sutra, nije vrijedno da je kupite. Vaša odeća treba da vas učini da se osećate samouvereno na način koji vas tjera da jedva čekate da je obučete – a to znači da treba da bude u pravoj veličini.

(MONDO)