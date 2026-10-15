Zaboravite na klasičan braon lak: Ova topla nijansa je novi jesenji favorit

Začinska nijansa bundeve novi je favorit za jesenji manikir. Pogledajte ideje za jednobojne nokte, francuski manikir i baršunasti efekat u toplim tonovima.

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Sa dolaskom jeseni mijenjaju se boje u prirodi, odjeća koju biramo, ali i nijanse koje nosimo na noktima. Ljetnje pastelne boje polako ustupaju mjesto bogatijim tonovima, a smeđa i njene brojne varijacije već nekoliko sezona važe za omiljeni izbor za jesenji manikir.

Među njima se posebno izdvaja začinska nijansa bundeve, inspirisana toplim bojama bundeve, cimeta i začinskih napitaka koje povezujemo sa jesenjim danima. Za razliku od klasične čokoladnosmeđe, koja djeluje tamnije i otmenije, ili zagasite bordo nijanse, koja noktima daje dramatičniji izgled, ova boja je vedrija i toplija. Nalazi se između narandžaste, bakarne i smeđe, pa je dovoljno upečatljiva, a istovremeno se lako uklapa u jesenju paletu boja.

Jednobojni jesenji manikir koji izgleda elegantno

Najjednostavnija varijanta podrazumijeva jednobojne nokte sa visokim sjajem, koji posebno lijepo izgledaju na kratkim i srednje dugim noktima. Zaobljen, ovalni i blago četvrtasti oblik odličan su izbor ako želite uredan i elegantan izgled, dok duži nokti u obliku badema ovoj toploj nijansi daju nešto dramatičniji karakter.

Prednost ove boje je u tome što joj nije potrebna dodatna dekoracija da bi izgledala efektno. Dovoljan je kvalitetan lak i sjajan završni sloj, a rezultat je manikir koji može da se nosi svakog dana i lako uklapa uz različite stilove oblačenja.

Francuski manikir u jesenjim bojama

Ako više volite diskretan manikir, začinska nijansa bundeve može da se uklopi i u francuski manikir. Umjesto klasičnih bijelih vrhova, biraju se narandžasti ili bakarni detalji, dok ostatak nokta ostaje proziran ili u nježnoj mliječnoj nijansi.

Ovakva kombinacija izgleda moderno i razigrano, ali nije previše upadljiva. Dobar je izbor za sve koji žele da isprobaju jesenji trend, a da se ne odreknu jednostavnog i urednog izgleda noktiju.

Vidi opis Zaboravite na klasičan braon lak: Ova topla nijansa je novi jesenji favorit Narandžasti francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir sa bordo nijansom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tigra09/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Julian Photo Nail/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Julian Photo Nail/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dasha_Romanova/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Huan N. Phan/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ gelsbygoda Br. slika: 6 6 / 6 AD

Baršunasti nokti za poseban efekat

Posebno zanimljivo izgleda i manikir sa baršunastim efektom, koji se postiže lakovima i premazima koji na svjetlosti stvaraju utisak meke, promjenljive površine. Nokti tako dobijaju dubinu i sjaj, a topli narandžasti i smeđi pigmenti dolaze još više do izražaja.

Za one koji vole upečatljivije nokte, dobra ideja je i kombinovanje nekoliko jesenjih nijansi na jednoj ruci. Začinska boja bundeve može da se spoji sa čokoladnosmeđom, karamel ili nježnom bež nijansom. Tako se dobija zanimljiv manikir bez previše detalja i komplikovanih šara.

Koje boje odjeće se slažu sa začinskom nijansom bundeve?

Jedna od najvećih prednosti ove boje jeste to što se lako uklapa uz nijanse koje već dominiraju jesenjom garderobom. Odlično izgleda uz čokoladnosmeđe kapute, bež pleteninu, maslinastozelene jakne i tamnoplave farmerke, a posebno lijepo dolazi do izražaja uz bordo detalje i zlatni nakit.

Za razliku od izrazito jarkih narandžastih lakova, začinska nijansa bundeve obično sadrži dovoljno smeđeg pigmenta da djeluje zagasito i otmeno. Upravo zato može da bude zanimljiva alternativa klasičnim jesenjim bojama za sve koji žele nešto novo, ali i dalje vole tople, neutralne tonove.

Vidi opis Zaboravite na klasičan braon lak: Ova topla nijansa je novi jesenji favorit Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Toteme Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Promo / Malene Birge Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Promo / Malene Birge Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo / MyTheresa Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo / MyTheresa Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo / Toteme Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo / The Frankie Shop Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo / The Frankie Shop Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo / Malene Birge Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ideje za jesenji manikir u toplim nijansama

Mogućnosti su brojne - od jednostavnih, sjajnih noktiju do francuskog manikira, baršunastog efekta i kombinacija sa drugim jesenjim bojama, piše Diva. Bez obzira na to da li birate minimalistički ili razigraniji izgled, ova nijansa lako prenosi toplu atmosferu nove sezone.

Ako ste spremni za promjenu nakon ljetnjeg manikira, začinska nijansa bundeve može da bude upravo onaj mali detalj koji će osvježiti vaš izgled. Topla je, efektna i dovoljno prilagodljiva da može da se nosi tokom cijele jeseni, a pokazuje da nokti ne moraju da imaju komplikovane ukrase da bi izgledali posebno.

(Lepa i srećna/Mondo)