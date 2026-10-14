Nokti vam pucaju čim malo porastu? Evo šta je razlog i kako da ih ojačate

Kako da ojačate slabe i lomljive nokte? Saznajte šta izaziva listanje i pucanje noktiju i koje navike mogu da pomognu da budu zdraviji i jači.

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Ako se pitate kako da ojačate nokte, vrlo je vjerovatno da se već neko vrijeme borite sa slabim, lomljivim ili listajućim noktima koji nikako ne uspijevaju da narastu do željene dužine. Taj problem je mnogo češći nego što mislimo - procjenjuje se da se sa njim susreće otprilike svaka peta osoba, pri čemu žene znatno češće imaju problem sa krhkim noktima. Razlozi su brojni, a često su povezani upravo sa načinom života, beauty navikama i svakodnevnim izlaganjem spoljnim uticajima.

Medicinski naziv za ljuštenje i listanje noktiju je onihoshizija, a najčešće nastaje kao posljedica oštećenja nokatne ploče. To može da bude rezultat učestalog kontakta sa vodom i agresivnim sredstvima za čišćenje, nedostatka vlage, ali i nedovoljnog unosa pojedinih hranljivih materija. Mnogima su poznati i tanki, savitljivi nokti koji se lako savijaju ili pucaju nakon skidanja gel manikira, BIAB-a ili ekstenzija - posebno ako su skidani agresivno ili bez odgovarajuće njege nakon toga. Iako ih često doživljavamo kao zaseban estetski problem, nokti su zapravo produžetak kože i zahtijevaju jednako pažljivu, strpljivu i dosljednu njegu.

„Baš kao što dubinski njegujemo i regenerišemo suvu, oštećenu kosu, ključno je isto činiti i sa noktima i zanokticama“, ističe dr Dana Stern, dermatološkinja specijalizovana za zdravlje noktiju. Upravo je takav pristup - nježan, ali kontinuiran, ključan za njihov oporavak.

Kako prepoznati slabe i oštećene nokte?

Slabi nokti najčešće se ne lome odjednom, već počinju da se listaju na rubovima, gube sjaj i elastičnost i savijaju se umjesto da čvrsto rastu.

„Ljudi često primijete da im nokti pucaju prije nego što uopšte dostignu dužinu koju žele ili da postaju tanki i mekani“, objašnjava dr Jamil.

Neravna površina, izraženi grebeni i osjećaj da se nokat „kida“ umjesto da pukne takođe mogu da budu znaci strukturne slabosti. Manikirke često navode još jedan pokazatelj - ako lak ili gel nikada ne traje onako kako bi trebalo, moguće je da noktima treba odmor i dodatna njega.

Zašto nokti postaju slabi i lomljivi?

Uzroci slabih noktiju mogu da se podijele u dvije glavne grupe. Prvu čine faktori na koje teško možemo da utičemo, poput genetike, starenja ili određenih zdravstvenih stanja. Sa godinama se, na primjer, prirodno smanjuje kvalitet keratina, zbog čega nokti mogu da postanu tanji i lomljiviji.

Druga, znatno češća grupa uzroka povezana je sa spoljnim uticajima - prečestim izlaganjem vodi, hemikalijama, sredstvima za dezinfekciju ruku, deterdžentima i sredstvima za čišćenje, ali i stalnim nošenjem gel manikira bez pauze. Dugotrajno potapanje ruku u vodu dodatno slabi nokatnu ploču jer nokti upijaju vlagu čak više nego koža. To stvara pritisak unutar same strukture nokta i može da dovede do listanja.

Nokti koji pucaju i listaju se

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Kako da ojačate nokte?

Kada je riječ o oporavku, najvažnija je kombinacija zaštite, hidratacije i nježne njege. Nokte je tokom oporavka dobro držati nešto kraćima kako bi se smanjilo pucanje, a nošenje rukavica prilikom pranja posuđa ili čišćenja doma trebalo bi da postane navika.

Svakodnevna hidratacija takođe igra ključnu ulogu. Ulja za nokte i zanoktice održavaju nokat fleksibilnim, što znači da se lakše savija i manje lomi. Kreme za ruke bogate sastojcima poput hijaluronske kiseline, glicerina, shea putera ili fosfolipida pomažu u očuvanju vlage i elastičnosti i mogu da spriječe nova oštećenja.

U rutinu možete da uvedete i ciljane tretmane za jačanje noktiju, posebno one koji sadrže keratin, biotin ili kalcijum. Ipak, važno je da birate formule bez formaldehida, koji kratkoročno može da stvori utisak čvršćih noktiju, ali dugoročno može dodatno da ih isuši i oslabi.

Zanimljiv saveznik u njezi može da bude i glikolna kiselina, koja pomaže da se ukloni oštećeni površinski sloj nokta i omogući bolja apsorpcija hranljivih sastojaka iz proizvoda koji se nanose nakon nje. Kao i kod kože, ključ je u umjerenosti, jer pretjerivanje može da ima suprotan efekat.

Obratite pažnju na skidanje laka i turpijanje

Još jedan mali, ali važan detalj često se zanemaruje - izbor sredstva za skidanje laka. Aceton izrazito isušuje nokte i može da pogorša njihovu lomljivost, pa je bolje izabrati nežnije formule obogaćene uljima i hidratantnim sastojcima.

Jednako tako, klasične kartonske turpije mogu da stvaraju mikropukotine na ivicama nokta, zbog čega on kasnije lakše počinje da se lista. Staklene ili kristalne turpije stvaraju glađi i uredniji rub i mogu da budu bolji izbor za osobe kojima se nokti često listaju.

Turpijanje

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Ishrana takođe utiče na zdravlje noktiju

Iznutra, zdravlje noktiju u velikoj mjeri zavisi od ishrane. Nokti su građeni od keratina, zbog čega je adekvatan unos proteina važan za njihov rast i strukturu. Nedostatak gvožđa, posebno čest kod žena, može da se ispolji upravo kroz slabe i lomljive nokte, dok biotin, cink, vitamini B grupe i omega-3 masne kiseline doprinose njihovoj čvrstoći i elastičnosti.

Uravnotežena ishrana bogata jajima, lisnatim povrćem, orašastim plodovima, sjemenkama i masnom ribom vremenom može da napravi vidljivu razliku. Ako postoji sumnja na nedostatak određenih hranljivih materija, suplementaciju je bolje uskladiti sa savjetom ljekara, umjesto da se vitamini i minerali uzimaju nasumično.

Da li treba praviti pauzu od gel manikira?

Iako gel manikir sam po sebi nije nužno neprijatelj zdravih noktiju, kontinuirano nošenje bez pauze može da oteža njihov oporavak. Povremeni predah od gela, BIAB-a i ekstenzija, uz fokus na njegu, daje noktima priliku da ponovo izrastu zdraviji i snažniji.

Posebno je važno obratiti pažnju na način skidanja materijala. Agresivno turpijanje ili skidanje slojeva nokatne ploče može dodatno da je istanji i učini nokte osjetljivijim.

Manikir

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Koliko je potrebno da se nokti oporave?

Važno je imati realna očekivanja i strpljenje. Nokti rastu sporo, otprilike tri milimetra mjesečno pa ozbiljnije poboljšanje njihove čvrstoće zahtijeva vrijeme, piše Diva. Prve pozitivne promjene često mogu da se primijete već nakon nekoliko nedjelja pravilne njege, dok prava snaga dolazi sa novim rastom nokta, u periodu od dva do tri mjeseca.

Kao i kod njege kože, ključ nije u savršenstvu, već u dosljednosti. Male, svakodnevne navike, poput hidratacije, zaštite ruku tokom čišćenja i pažljivog turpijanja, dugoročno mogu da naprave najveću razliku.

(Lepa i srećna/Mondo)