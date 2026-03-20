Francuski manikir se vratio u modernom izdanju – soft french i minimalistički stil osvajaju ljubiteljke ljepote širom svijeta.

Izvor: SmirMaxStock/Shutterstock

Posljednjih sezona jasno je da se francuski manikir vratio na velika vrata, ali u znatno modernijem i suptilnijem obliku nego ranije. Za razliku od nekadašnje verzije sa debelim bijelim vrhovima i izraženim kontrastom, današnji french odiše minimalizmom, elegancijom i prilagođen je savremenom senzibilitetu.

Od zastarjelog trenda do modernog klasika

Prije samo nekoliko godina, francuski manikir bio je gotovo zaboravljen i često smatran zastarjelim. Debele linije, stroga forma i sjajni završni slojevi izgubili su popularnost u eri koja je favorizovala prirodan izgled i individualnost.

Ipak, kao i mnogi klasici, i ovaj trend je doživio transformaciju. Vratio se u potpuno novom ruhu – pročišćen, sofisticiran i znatno kreativniji.

Nema više pravila: nova verzija je slobodnija nego ikad

Današnji francuski manikir više ne prati stroga pravila.

Umjesto klasičnih bijelih vrhova, sada su popularne različite nijanse – od pastelnih i nježnih tonova do jarkih i metalik varijanti. Neki dizajni su gotovo neprimjetni i stapaju se sa prirodnim noktom, dok drugi eksperimentišu sa kontrastima, geometrijom i neobičnim oblicima.

Granice su praktično izbrisane, a mogućnosti gotovo beskrajne, a u galeriji pogledajte neke od ideja:

Vidi opis Francuski manikir je ponovo u modi: Ali sada izgleda mnogo elegantnije nego ranije Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Francuski manikir Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergii_Petruk/Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Huan N. Phan/Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Julian Photo Nail/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Tigra09/Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Dasha_Romanova/Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Julian Photo Nail/Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Vetrova-Noskova/Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Julian Photo Nail/Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vetrova-Noskova/Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Bogdan Kovenkin/Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Soft french – najtraženiji trend ovog trenutka

Među ljubiteljkama minimalističkog stila posebno se izdvaja takozvani soft french, koji je trenutno jedan od najpopularnijih izbora.

Za razliku od klasične varijante, ovdje nema oštre linije između baze i vrha nokta. Umjesto toga, prelaz je nježno izblendiran, stvarajući efekat prirodnosti i suptilnosti, sličan popularnoj baby boomer tehnici.

Ovakav manikir djeluje uredno, elegantno i nenametljivo luksuzno, zbog čega je idealan za svaku priliku – od poslovnih sastanaka do večernjih izlazaka.

Pristaje svima i lako se održava

Jedna od najvećih prednosti modernog frencha jeste njegova prilagodljivost.

Za razliku od ranijih trendova koji su zahtijevali duge i nadograđene nokte, današnja verzija izgleda odlično i na kratkim, prirodnim noktima. Ipak, posebno dolazi do izražaja na bademastom obliku srednje dužine, koji dodatno naglašava eleganciju ruku.

Minimalizam uz dozu kreativnosti

Nova generacija francuskog manikira uspješno spaja jednostavnost i moderni dizajn.

Sve su popularnije varijante sa tankim linijama, diskretnim nail art detaljima, zlatnim obrubima ili nijansama poput breskve, lavande i svijetloplave. Tu je i takozvani obrnuti french, gdje je naglašena baza nokta, koji predstavlja sofisticiranu alternativu klasičnoj verziji.

Manikir

Izvor: Instagram / imarninails

Zašto se svi vraćaju ovom trendu?

Moderni francuski manikir savršeno odgovara trenutku u kojem se nalazi beauty industrija. Fokus je na njegovanom, prirodnom izgledu, bez pretjerivanja i viška detalja.

Upravo zato soft french postaje idealan izbor – dovoljno je elegantan da izgleda sređeno, ali i dovoljno suptilan da se uklopi u svakodnevni stil.

Francuski manikir danas nije samo nostalgičan povratak starog trenda, već primjer kako klasik može da se prilagodi novim generacijama. Upravo zahvaljujući toj transformaciji, vraća se ljepši, moderniji i poželjniji nego ikada.

(Lepa i srećna/Mondo)