Žena živjela u reklami iznad marketa: Godinu dana niko je nije primijetio, a onda su došli majstori zbog kabla

Žena iz Mičigena pretvorila je reklamnu konstrukciju na krovu supermarketa u dom, a njeno skrovište otkrili su majstori koji su pratili produžni kabl.

Izvor: Pushish Images/Shutterstock

Produžni kabl na krovu supermarketa odveo je majstore do nečega što sigurno nisu očekivali. U pitanju je prostor u kojem je neko živio. Iza natpisa supermarketa Family Fare u američkom gradu Midlendu pronađena je 34-godišnja žena koja je tu boravila oko godinu dana.

Neobičan slučaj otkriven je 23. aprila 2024. godine, kada su radnici pratili kabl do zatvorenog prostora unutar reklamne konstrukcije, prenio je ABC11.

Imala je računar, štampač i aparat za kafu

Prostor iza reklame uredila je za svakodnevni život. Prema navodima policije, unutra su se nalazili mali radni sto, računar, štampač, aparat za kafu, odjeća i posteljina. Postavila je i podnu oblogu, a struju je dobijala preko kabla priključenog na utičnicu na krovu.

Žena živela u reklami iznad marketa Izvor: Youtube/ABC 7 Chicago

Konstrukcija je, prema tadašnjim procjenama, bila široka oko metar i po i visoka približno 2,4 metra. U nju se ulazilo kroz mala vrata dostupna sa krova.

Bila je zaposlena, ali nije radila u tom marketu

Nakon otkrića pozvana je policija. Utvrđeno je da je žena imala posao na drugom mjestu i da nije bila zaposlena u supermarketu iznad kojeg je boravila.

Pogledajte kako je izgledao trenutak kada je policija došla do nje:

Policija pronašla ženu koja je godinu dana živela u reklami iznad supermarketa Izvor: youtube/MLive

Policajci su joj objasnili da mora da napusti prostor. Protiv nje nije podnijeta krivična prijava, a ponuđeno joj je povezivanje sa službama za pomoć pri pronalaženju smještaja, što je odbila. Prodavnica je pristala da sarađuje kako bi joj stvari bile vraćene.

Ostalo je nepoznato kako se penjala na krov

Jedno pitanje ostalo je bez jasnog odgovora. Kako je svakodnevno dolazila do svog neobičnog doma?

Policajac Brenon Voren rekao je da nisu pronađene merdevine i da žena nije objasnila kako se penjala. U razgovoru sa policijom, prostor je opisala kao "staro sigurno mjesto za koje je znala njena porodica", ali nije detaljno objasnila zbog čega je tamo živjela. Sarađivala je sa policajcima i pristala da ode. Prema tadašnjoj izjavi Vorena, nije bilo poznato gdje se nakon toga smjestila.