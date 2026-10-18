Psiholog otkrio zašto je broj 7 poseban za naš mozak: Evo šta se dešava kada ga imate na umu

Trik sa brojem 7 može da utiče značajno na vaš mozak, a evo kako je psiholog Džordž Miler objasnio njegov značaj u svakodnevnom razmišljanju i životu!

Izvor: AI info Sensa

Da li vam se dešava da zapamtite nekoliko stvari koje treba da kupite, ali čim stignete u prodavnicu, jednu ili dvije zaboravite? Objašnjenje se delimično krije u načinu na koji naš mozak obrađuje informacije, a jedan od najpoznatijih psiholoških principa o pamćenju vezuje se upravo za broj 7.

Psiholog Džordž Miler je još 1956. godine objavio poznati naučni rad „Magični broj sedam, plus ili minus dva“. U njemu je opisao da ljudi u određenim zadacima mogu da zadrže u kratkoročnom pamćenju približno sedam jedinica informacija, uz individualne razlike. Važno je, međutim, da to ne znači da naš mozak uvijek može da zapamti tačno sedam stvari, kapacitet zavisi od vrste informacija i načina na koji ih organizujemo.

Kako zapravo funkcioniše trik sa brojem 7?

Zamislite da treba da zapamtite sljedećih sedam namirnica: mlijeko, sir, jogurt, jabuke, banane, hljeb i jaja. Ako ih posmatrate kao sedam nepovezanih stavki, morate da se sjetite svake pojedinačno. Međutim, ako ih grupišete prema sličnosti, pamćenje može da bude lakše: mliječni proizvodi (mlijeko, sir, jogurt), voće (jabuke, banane) i ostalo (hljeb, jaja).

Umjesto da pokušavate da zapamtite niz nepovezanih riječi, mozak sada može da koristi tri smislene grupe kao oslonac, a svaka grupa pomaže vam da se setite pojedinačnih stavki. Upravo je u tome suština ovog praktičnog trika, informacije je lakše organizovati u smislene cjeline nego pamtiti ih kao nepovezane podatke.

Kako da primijenite ovaj princip svakog dana?

Kada učite, podijelite gradivo na nekoliko tematskih cjelina. Kada pravite spisak obaveza, razvrstajte ih prema mestu ili vrsti posla. Ako treba da zapamtite broj telefona, podijelite cifre u manje grupe umesto da ih ponavljate kao jedan dugačak niz.

Broj 7 nije čvrsta granica ljudskog pamćenja niti garancija da ćete nešto zapamtiti. Ipak, princip grupisanja informacija od 7 stavki može da olakša pamćenje, naročito kada je potrebno da brzo organizujete veću količinu podataka.