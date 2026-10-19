Živjeli su u sultanovom haremu, a njihova sudbina bila je jeziva: Istina o evnusima koju mnogi ne znaju

U sultanovom haremu živele su konkubine, ali i evnusi... Muškarci koji su osakaćeni kao dječaci, a njihova sudbina je bila teška i neobična.

Izvor: Youtube/Printscreen/Magnificent Century

Iza zatvorenih vrata osmanskog harema odvijao se život koji je bio mnogo složeniji od onoga što se prikazuje u televizijskim serijama. Dok su sultanove žene i konkubine živjele u strogo uređenom svijetu dvorskih pravila, o njihovoj svakodnevici brinuli su i muškarci kojima je povjerena posebna uloga, evnusi. Njihov zadatak nije bio samo da čuvaju ulaze u odaje, već i da nadgledaju službu, prenose poruke i učestvuju u održavanju strogog poretka unutar palate.

Međutim, iza njihovog položaja krila se i surova strana istorije. Mnogi evnusi bili su porobljeni kao dječaci, odvojeni od svojih porodica i podvrgnuti kastraciji, postupku koji je često nosio ogroman rizik po život. Nisu svi imali istu sudbinu niti su svi bili kastrirani u istom uzrastu, ali je za mnoge njihova služba počinjala nasilnim gubitkom slobode.

Ko su zapravo bili evnusi i kakvu su ulogu imali u haremu?

Evnusi su bili muškarci koji su bili kastrirani, a u osmanskom dvorskom sistemu neki od njih imali su posebno važnu ulogu u upravljanju sultanovim haremom. Mnogi koji su služili u ženskim odajama bili su porijeklom iz Afrike i u Osmansko carstvo stizali su kroz trgovinu porobljenim ljudima.

Njihov položaj bio je neobičan: iako su često sami bili robovi, mogli su da steknu značajan uticaj unutar palate. Najviši među njima, poznat kao kizlar-aga, odnosno glavni evnuh harema, nadgledao je druge evnuhe i imao pristup sultanu i članovima njegove porodice.

U vremenu kada je pristup vladaru značio političku moć, takav položaj mogao je da bude izuzetno važan. Glavni evnuh nije bio samo čuvar, već i posrednik između sultana, žena iz njegove porodice i drugih ljudi koji su željeli da stupe u kontakt s dvorom.

U galeriji ispod pogledajte kako su izgledali evnusi!

Šta su evnusi radili za žene u haremu?

Njihove dužnosti bile su brojne i nisu se svodile samo na čuvanje žena. Brinuli su o bezbjednosti ženskih odaja, nadgledali kretanje ljudi i prenosili poruke između harema i ostatka palate.

Pojedini evnusi bili su zaduženi za organizaciju svakodnevnog života, Raspodjelu zadataka i nadzor nad služavkama. Oni su mogli da prenose naređenja, organizuju susrete i pomognu u pripremi važnih dvorskih događaja, uključujući vjenčanja i druge ceremonije.

Zbog svog položaja, neki su postajali osobe od povjerenja sultanija i drugih članica dinastije. Mogli su da prenose njihove molbe i poruke, ali i da posreduju u pitanjima koja su imala političku težinu.

Čemu su učili žene u haremu?

Važno je napraviti razliku između uloge evnuha i uloge učitelja. Evnusi nisu bili jedini, niti nužno glavni, zaduženi za obrazovanje žena. U haremu su postojale iskusnije žene i nadzornice koje su mlađe stanovnice podučavale dvorskom ponašanju i svakodnevnim obavezama.

Žene koje su prolazile dvorsku obuku mogle su da uče muziku, ručni rad, jezik, pravila ponašanja i vještine potrebne za život u palati. U zavisnosti od svog položaja, dobijale su različite zadatke i mogućnosti za napredovanje.

Evnusi su, s druge strane, imali ulogu u održavanju reda i sprovođenju pravila. Oni su mogli da nadgledaju svakodnevne aktivnosti i prenose naređenja nadređenih, čime su učestvovali u sistemu koji je određivao život žena u haremu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda palata u kojoj je bio harem!

Zašto su ih kastrirali i koliko je taj postupak bio opasan?

U osmanskom dvorskom sistemu kastracija je bila povezana sa ulogom evnuha u prostorima u kojima su boravile žene iz vladarske porodice. Smatralo se da će time biti spriječeni seksualni odnosi i stvaranje potomstva, ali je njihov položaj istovremeno počivao na prinudi i trgovini ljudima.

Mnogi afrički evnusi dovođeni su u Osmansko carstvo nakon što bi bili porobljeni, a kastracija se u pojedinim slučajevima obavljala prije njihovog dolaska na osmanski dvor. Postupak je bio bolan i opasan, posebno u vremenima kada savremena medicina, anestezija i sredstva za sprečavanje infekcija nisu postojali.

Istorijski radovi ukazuju na to da je smrtnost nakon takvih zahvata mogla da bude veoma visoka, mada se procjene razlikuju u zavisnosti od mjesta, perioda i načina na koji je postupak izvođen. Zbog toga nije opravdano tvrditi da su svi evnusi bili kastrirani kao sasvim mala djeca ili da su svi prošli kroz potpuno isti postupak.

Za mnoge od njih posljedice su bile doživotne. Bili su odvojeni od porodice i svog prethodnog života, a njihova budućnost zavisila je od ljudi koji su njima trgovali i sistema kojem su služili.

Od robova do ljudi koji su mogli da utiču na sudbinu carstva

Iako su u harem često stizali kao porobljeni dječaci, pojedini evnusi uspjeli su da se popnu do najviših položaja na osmanskom dvoru. Glavni evnuh harema mogao je da raspolaže velikim uticajem, učestvuje u dvorskim spletkama i posreduje u odnosima između sultanove porodice i državnih zvaničnika.

Njegova moć proizlazila je iz blizine vladaru i pristupa prostorima u koje drugi muškarci nisu mogli slobodno da ulaze. U sistemu u kojem su poruke, informacije i lični kontakti imali veliku vrijednost, čovjek koji je mogao da razgovara sa sultanom i sultanijama postajao je važna figura.

Ipak, takav položaj nije značio da su svi evnusi bili moćni ili privilegovani. Većina je morala da se povinuje strogoj hijerarhiji, a njihov društveni uspon zavisio je od službe, povjerenja nadređenih i prilika na dvoru.

Priča o evnusima zato otkriva manje poznatu stranu osmanskog harema: iza raskoši, ceremonija i borbe za naklonost sultana nalazili su se ljudi čiji su životi često bili obilježeni ropstvom i nasiljem, ali koji su u pojedinim slučajevima postajali važni učesnici političkog života carstva.