Od debeljuce do frajera za kojim uzdišu žene: Presudilo pitanje "Tata, hoćeš li UMRIJETI?" (FOTO)

"Tata, da li ćeš umrijeti?", glasilo je pitanje koje je 35-godišnjeg muškarca natjeralo da izgubi nevjerovatnih 88 kilograma!

Ima li ičeg ljepšeg od uspeha koji je zasnovan na mukotrpnom trudu i radu? Mnogi ljudi su promijenili život iz korijena - postigli su nevjerovatne transformacije kada je fizički izgled u pitanju, čak i oni koji su mislili da je jedino rješenje operacija smanjenja želuca. Ovo je još jedna priča koja dokazuje da snaga volje utiče na krajnji ishod svega što zacrtate.

Metju Rigs je 35-godišnji tata dvoje djece, koji se upustio u dugu borbu sa kilogramima. O njegovoj transformaciji bruje mediji, s obzirom na to da Metju danas osvaja prva mjesta u fitnes takmičenjima, a sve je počelo onog trenutka kada mu je sin postavio pitanje. Ono je glasilo: "Tata, da li ćeš umrijeti?" i kako Metju kaže, znao je da će promijeniti svoj izgled.

Metju je objasnio da nije mogao da podnese kako izgleda. Uz to, teško je nalazio odjeću u svojoj veličini. Počeo je sa procesom mršavljenja i smršao je 11 kilograma. Kada se njegov sin vratio iz škole i postavio mu pitanje, Metju je nakon toga uspio da smrša nevjerovatnih 88 kilograma!

"Došao je kući poslije škole i pitao me da li ću doživjeti srčani udar i umrijeti. To je bio momenat kada sam presjekao i osvijestio se. Sada i on želi da se bavi sportom i da se hrani zdravo. Svjestan je šta je loša ishrana i radije bira vodu umjesto gaziranih pića. Priča o tome kako će da ide sa mnom u teretanu kad odraste. Siguran sam da sve može kad se hoće", rekao je Metju.

Metju danas trenira šest dana u nedjelji, od kojih su dva rezervisana samo za kardio treninge. Izbacio je alkohol i ne krije koliko mu se samopouzdanje vratilo. Kako i ne bi, sada brojne žene na društvenim mrežama ostavljaju komplimente i riječi hvale za ono što je postigao. Pogledajte kako Metju danas izgleda:

