Konobari o najgorim gostima: Nije važan bakšiš nego u šta gledate!

Konobari otkrivaju šta prvo primijete kad uđete u kafić ili restoran!

Izvor: Shutterstock/G.MARTYSHEVA

Dok vi razmatrate za kojim stolom želite da sjednete, konobari su već primijetili nekoliko stvari na vama. Kada ste naručili piće, ni ne slutite o čemu ćaskaju šanker i konobar i kakav ste utisak odali. Oni su poput skenera i dovoljno im je nekoliko minuta da vas procjene na osnovu nekoliko stavki: kako se ponašate za stolom, da li ste zahtjevan i komplikovan gost, ignorišete li svoju djecu i poštujete li onog ko vas uslužuje.

Vjerovali ili ne, konobari prvo primete da li konstantno koristite mobilni telefon ili stvarno obraćate pažnju na njih. "Kad prvi put priđete stolu, primijetite ruke na telefonu... Ljude koji sjede bez mobilnog telefona doživljavate kao 'stvarne' sa stvarnom, intimnom vezom, bilo da su prijatelji ili par", kaže Morgan Tejlor, konobar i dodaje kako je to vrsta ljudi s kojima i konobari vole da razgovaraju, nešto prokomentarišu jer im to skrati dan.

"Bilo da to rezultira velikim bakšišem ili ne, to je zasigurno ljepše nego usluživati ljude koji ne dižu glavu od mobilnog telefona", dodaje on. Takođe, konobari posmatraju kako se roditelji odnose prema svojoj djeci, supružnicima... "Tokom godina susretao sam se sa mnogo različitih tipova ljudi, a najdraže su mi uvijek bile porodice sa djecom. Budući da sam dijete u srcu, volim da igram igre i komuniciram sa djetetom dok se brinem o porodici", kaže Džejkob Kohen, konobar sa višedecenijskim iskustvom.

Dodaje kako na njegovu žalost, djecu danas roditelji najčešće ignorišu. Vode ih u restoran ili kafić sa sobom i onda im "uvale virtualnu dadilju" u obliku nekog ekrana... Ako je konobar trenutno zauzet, desert ili bilo šta drugo ne tražite od drugog konobara, savjetuju vas. Na taj način možete da izazovete zbunjujuću situaciju kada treba da vam donesu račun. Umjesto toga, zamolite drugog konobara da pozove vašeg, odnosno onog koji vas je prvi poslužio.

(MONDO)