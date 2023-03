TikToker probao našu hranu, pa se žestoko IZBLAMIRAO: Kajmak nazvao majonezom, a sarmu jeo štapićima (VIDEO)

Gaj Hobeika na svom profilu na TikToku snima isprobavanje hrane iz raznih zemalja svijeta. Pa je tako stiglo na red da proba srpsku hranu.

Izvor: TikTok/ghobs/Screenshot

Mladić iz Bejruta po imenu Gaj Hobeika (28) je jutjuber i počeo je da slične video snimke objavljuje i na TikTok. Brzo je skupio više od milion pratilaca, a video snimci mu se baziraju na isprobavanju hrane iz raznih zemalja. Tako su ga pratioci molili da proba srpsku hranu, što je on u jednom od snimaka i učinio.

Iako su fanovi očekivali da će ih Gaj oduševiti, oni su se naprotiv, razočarali. TikTokeru se dopala hrana koju je naručio. Na "meniju" su bili ćevapi sa kajmakom, ajvar, urnebes i sarme. Sve bi to bilo sjajno, da Gaj nije kajmak nazvao majonezom, da sarme nije jeo kineskim štapićima, kao i da nije rekao da je Srbija mala zemlja pored Rusije.

Fanove je to razbjesnilo pa su ispod snimka ostavili gomilu komentara. "Da li je on to kajmak upravo nazvao majonezom?", "Nisi valjda uzeo da sarmu jedeš štapićima", "Blizu Rusije? Čak ni blizu brate", "To je KAJMAK bre", "Nauči geografiju", "Ne jede se sarma tako", "To je bosanska hrana".

Pogledajte snimak:

Pogledajte 00:59 dr Hobs Izvor: TikTok/ghobs Izvor: TikTok/ghobs

(MONDO)