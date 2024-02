Prva Srpkinja koja je PREVESLALA ATLANTIK: "Kad sam videla jahtu sa ljudima, RASPLAKALA sam se"

Ana Žigić je prva žena iz Srbije koja je preveslala Atlantik!

Izvor: Prva TV/Printscreen

Ana Žigić je prva žena iz Srbije koja je, zajedno sa svojim timom, uspjela da prevesla Atlantik, odnosno trasu dugačku oko 6.000 kliometara, od Afrike do Amerike. Putovanje je trajalo 39 dana, a sada je u emisiji "150 minuta" na Prvoj otkrila sa kakvim su se izazovima suočavale i koliko je ovo bio zahtjevan poduhvat za četiri žene. Najveći problem bili su talasi od 12 metara, ali su na svu sreću, uspjele da obuzdaju čamac.

"Veslale smo 39 dana, 12 sati i 25 minuta. Veslaš na svaka dva sata, pa dva sata odmaraš, jedeš i opet veslaš. Svjesne smo šta smo postigle, ali priprema je trajala dvije godine. Morale smo mnogo da radimo na fizičkom i mentalnom treningu, nismo se ni poznavale prije nego što smo ovo uradile. Morale smo da se upoznamo, da se družimo, da naučimo kako reagujemo. Morale smo da skupimo pare da dobijemo sponzore", rekla je Ana i otkrila kako su se hranile:

"Čamac je bio malo manji od 10 metara. Imale smo suvu hranu koja se jede u vojsci, kesice hrane. Imale smo mašinu u kojoj smo pravile svježu vodu. Napravimo je, ostavimo par sati, baš je bilo gadno. Trebalo je da se grije, ali nismo, sve smo uzimale hladno. Ja se nisam navikla na hranu, to mi je bilo jako teško. Izgubila sam 10 kg za 40 dana i imala sam morsku bolest", otkrila je Ana.

Prvih 10 dana je najteže

"Prvih 10 dana je bilo baš teško jer smo imale talase od 12 metara. Sve smo imale morsku bolest, nismo jele tri dana. Koža se raspadne od soli. So mora svaki put da se skida sa tijela. Mora da se čuva energija jer se vesla na svaka dva dana. Bilo je 38 čamaca koji su veslali, ali brzo svako ode na svoju stranu i ne vidite se. Imali smo trenera kog smo zvale. Signal je bio baš loš, ali moglo je da se čuje. Morale smo da znamo kakvo nas vrijeme očekuje", ispričala je Ana i otkrila koje situacije su bile najlepše:

"Jedna super jahta je išla u istom pravcu i vidjeli su nas ljudi koji su bili na njoj, pa su došli da nas vide i mi smo se rasplakale. Bio je nevjerovatan osećaj da vidiš novo lice. Takođe, nikada nisam toliko zvijezda vidjela u životu. U jedan ujutru, kad smo baš bile umorne i kada je pljuštala kiša, iskočio je delfin i igrale smo se sa njim", ispričala je Ana.

"Moraš da imaš plan za sve, da znaš šta da radiš ako se neko povrijedi, ako se prevrne čamac. Zamalo smo se dva puta prevrnule. Upale smo jednom u more, ali smo uvijek vezane i to je jako bitno, jer u suprotnom možeš da nestaneš. Imale smo sreću, ja sam spavala u kabini i čula sam talas. Poletjela sam na drugu stranu i sve je palo na mene. To me je malo plašilo. Njih dvije koje su veslale, bile su u vodi, ali su uspjele da se popnu nazad. Želimo da podstaknemo djevojčice da se bave sportom", ispričala je Ana Žigić.

(MONDO)