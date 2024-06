STRUČNJAKINJA ZA POLIGRAF OTKRIVA: Jedna stvar odmah odaje lažova, prevaranti je stalno izgovaraju

Bivša agentica američke tajne službe otkrila je najčešću laž na poligrafu.

Izvor: Youtube/ The Diary Of A CEO

Stručnjakinja za detektor laži rekla je da postoji jedna stvar koju osumnjičeni rade, a koja ih odaje na ispitivanju. Evi Pampuras je bivša agentica američke tajne službe koja je radila kao poligrafski ispitivač.

Nedavno je gostovala u podkastu "Dnevnik jednog izvršnog direktora" gdje je govorila o najboljem lažovu kojeg je ikada upoznala, čovjeku. Uhvaćen je kako stavlja skimer uređaje na bankomate da bi ukrao podatke sa kartica. Opisujući ga kao "baznog kriminalca veoma niskog nivoa", on je ipak bio najbolji lažov kojeg je ikada srela. Čak i kada mu je predstavljena fotografija na kojoj stavlja skimer u bankomat, što je zaista trebalo da znači da je uhvaćen, on je ostao neustrašiv.

Međutim, on je napravio jednu grešku. Bio je pretjerano kooperativan, odn. saradljiv. Uprkos tome, ono što je Pumpuras zaista upozorilo na njegovu krivicu je jedna stvar koju je često izgovarao, prenosi Lad Bible.

"Ovo je mnogo govorio - 'Kunem se Bogom, Bog mi je svjedok, Bog zna da to nisam ja", otkrila je stručnjakinja za poligraf i nastavila:

"Mi bismo to nazvali božanskom intervencijom. Kad god biste čuli da neko to radi, znali ste da postoji neki problem. Zašto vam je potreban Bog da garantuje za vas? Mi zapravo imamo ljude koji dolaze sa Biblijom ili brojanicama. Kad god smo to vidjeli u čekaonici, pomislili bismo 'Nemojte ih ni poligrafisati, oni su to uradili‘".

Međutim, dodala je i da to ne mora da znači da su ljudi uvijek lagali kada su to uradili. Naravno, detektori laži nisu precizni uređaji i njihovi rezultati uglavnom nisu prihvatljivi na sudu. Dokumentovano je da su ljudi za koje je dokazano da lažu mogli da polože test, dok su u drugim slučajevima ljudi rekli iskrenu istinu, a detektor je tvrdio da su govorili lažno.

